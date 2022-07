FDP Ostalb ehrt Michael Ensslin

Die FDP Ostalb hat ihre Kreismitgliederversammlung abgehalten. Neben der Diskussion zum Leitantrag zur Klinikreform im Ostalbkreis wurde FDP -Mitglied und Kreisvorstandsmitglied Michael Ensslin für sein langjähriges Engagement geehrt.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Ostalb und Ortsvorsitzende der FDP Schwäbisch Gmünd, Chris-Robert Berendt, begrüßte die Mitglieder. Michael Ensslin wurde für seine 25-jährige FDP-Mitgliedschaft geehrt. Dr. Julia Frank hielt die Laudatio auf den Jubilar. „Michael Ensslin brachte sich mit seiner ausgleichenden, aber auch bestimmenden Art stets in die FDP ein. Eigenschaften, die man besonders in der heutigen Zeit nicht unterschätzen sollte“, so Frank. Sie dankte ihm für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied, als langjähriger Schatzmeister des Kreisvorstands und als Kandidat in sehr vielen Kommunalwahlen, die er aktiv mitgestaltete. „Mit dem Eintritt in die FDP wollte ich ein Zeichen setzen.“, so Ensslin. Chris-Robert Berendt überreichte ihm im Namen des Vorstands die Theodor-Heuss-Anstecknadel.

Der Leitantrag zur Klinikreform im Ostalbkreis wurde im Anschluss an die Ehrung diskutiert. Dabei standen die drei Varianten zur Ausrichtung des Ostalb-Klinikums auf dem Prüfstand. Der demografische Wandel, die fehlende Wirtschaftlichkeit der jetzigen Standorte und die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung waren dabei Fokus der Diskussion. Ein Wunsch war es nachhaltig zu wirtschaften, aber ohne aus der Gesundheit ein Geschäft zu machen. In der Diskussion wurde auch die Frage gestellt, ob man die jetzige Konstellation, also Variante 1, beibehalten könne, aber effizienter, mit der Optimierung von Prozessen und Abläufen, und mit mehr Digitalisierung. Genereller Konsens herrschte darüber, dass die Entscheidung über die Entwicklung nicht über die Köpfe des Personals, was jetzt schon zum Mangel geworden sei, getroffen werden dürfe.