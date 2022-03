FCE-Mädchen wittern Chance im Abstiegskampf

Am Samstag sind bei den U 17-Fußballerinnen des FC Ellwangen in der Oberliga die Fußballerinnen des Tabellenletzter FC Wittlingen zu Gast gewesen. Das es ein ganz besonderes Spiel im Kellerduell werden wird, war beiden Mannschaften klar.

Schnell legte die Heimmannschaft die Nervosität ab und hatte in den ersten Minuten gute Torchancen und Eckbälle, die aber nicht zum Führungstreffer führten. Stattdessen kam es nach einem verunglückten Rückpass in der 24.Minute zum 0:1. So ging es auch in die Kabine.

Die zweite Halbzeit begann mit Offensiv-Fußball des FC Ellwangen. Die Ellwangerinnen machten den Wittlingerinnen Druck und konnten so viele weitere Chancen herausspielen. In der 52.Minute fiel nach einem Eckball der hochverdiente Ausgleichstreffer. Der Ball wurde von einer Wittlinger Spielerin nur noch ins eigene Tor abgelenkt. Doch auch Wittlingen hatte eine gefährliche Chance, die jedoch gut von den Ellwangerinnen geklärt wurde. In der 74. Minute erzielte eine der jüngsten Nachwuchstalente, Ophelia Stange den Führungstreffer. Dieser wurde vom Team und Zuschauer euphorisch umjubelt.

Jetzt kam Stimmung im Waldstadion auf und die Zuschauer bejubelten jeden Ballgewinn der Ellwangerinnen. Diese hatten sogar noch eine große Chance zum alles entscheidenden 3:1, die aber erneut ausgelassen wurde.