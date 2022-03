FC Röhlingen sammelt Sachspenden für die Ukraine

Der FC Röhlingen startet eine Hilfsaktion, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Hierzu wird ein Bus an die ungarisch-ukrainische Grenze fahren, um dort Sachspenden abzugeben und hilfsbedürftige Menschen mit nach Deutschland zu nehmen.

Dazu bittet der Verein um Sachspenden. Es findet eine Sammelaktion im FC-Vereinsheim (Schule Röhlingen) statt. Im Vorfeld wurde mit der Caritas aus der Ukraine der Bedarf abgeklärt. Zu den benötigten Artikeln gehören Mehl, Zucker, Spaghetti, Reis, Salz, Öl, haltbare Wurst/Dosenwurst, Tee, Kaffee, Saft, Kekse, Kuchen/Muffins, Medikamente, nur länger haltbare Artikel, keine Glasbehälter, nur Papp-/Karton-Verpackungen und keine kühlpflichtigen Lebensmittel, auch keine Kleidung. Jeder, der bereit ist zu spenden, kann noch am Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr Pakete im Vereinsheim abgeben.

Bitte verpackt die Spenden in Kartons (nicht zukleben) und kreuzt auf einem Formular die Materialien an, welche sich in dem Paket befinden. Es liegen Formulare zu den genannten Zeiten im Vereinsheim aus. Die Pakete nicht verschließen oder zukleben.