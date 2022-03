FC Röhlingen holt Füchtlinge auf die Ostalb

44 Geflüchtete aus der Ukraine, ausschließlich Frauen und Kinder, sind in der Nacht zu Montag sicher auf der Ostalb angekommen. Sie wurden bei Privatleuten untergebracht. Möglich war dieser Flüchtlingstransport von der ukrainisch-ungarischen Grenze auf die Ostalb durch das Engagement des FC Röhlingen. Unterstützt wurden die Röhlinger Organisatoren dabei noch vom Verein „Die Ostalb hilft“, der unmittelbar vor Abfahrt am vergangenen Freitagabend gegründet worden ist. Zweck des neuen Vereins ist laut Satzung „die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtling sowie Hilfe für den Wiederaufbau“.

Wie die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung betonen, seien die Stadt Ellwangen und der Ostalbkreis von Beginn an in das Engagement einbezogen worden und hätten die kurzfristige Hilfsaktion von Verwaltungsseite auch unterstützt.

Für die 15-stündige Rückfahrt wurden Essen, Getränke und Medizin bereitgestellt, die Firmen aus Ellwangen gespendet hatten. „Wir bedanken uns ganz herzlich für diese Unterstützung“, sagt Michael Heinisch, stellvertretender Vorstandssprecher der FC Röhlingen. Das Busunternehmen OK.go hatte sich zudem spontan bereit erklärt, einen Bus zur Verfügung zu stellen.

Am vergangenen Samstag, gegen 4 Uhr, waren die vier Helfern des FC Röhlingen, gemeinsam mit zwei Busfahrern von OK.go, die sich freiwillig für die weite Reise gemeldet hatten, aufgebrochen. Nach der Ankunft an der ungarisch-ukrainischen Grenze und einigen Schwierigkeiten, konnten zusätzlich im Bus transportierte Hilfsgüter spätabends auf einen LKW der ukrainischen Caritas umgeladen werden. Die Geflüchteten selbst wurden dann am Sonntagmorgen aufgenommen, ausschließlich Frauen und Kinder. Völlig erschöpft von den vergangenen Tagen, machten sie sich, nachdem sie einen Corona-Test absolviert hatten, auf den langen Weg nach Baden-Württemberg. In der Nacht von Sonntag auf Montag kamen sie auf der Ostalb an und wurden von privaten Gastfamilien abgeholt. Diese hatten sich sehr spontan bereit erklärt, Menschen aus der Ukraine bei sich aufzunehmen. Die jungen Hauptorganisatoren des FC Röhlingen um Anna Heinisch als Verantwortliche im Bus, Jannik Gösele und Sebastian Palm von zu Hause aus, waren während der Rückfahrt mit der Organisation der Unterbringung beschäftigt. In den kommenden Tagen werden diese weiterhin das Bindeglied zwischen Geflüchteten, Gastfamilien und Behörden sein.