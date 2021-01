FC Röhlingen bedankt sich beim Pflegepersonal der Virngrundklinik

Der FC Röhlingen hat dem Pflegepersonal der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Gutscheine von Pro Ellwangen im Wert von 900 Euro gespendet. Mit der Geste will sich der Verein für die Arbeit und den unermüdlichen Einsatz des Pflegepersonals auf der Corona-Station bedanken.

Das Geld stammt aus einer karikativen Aktion des FC Röhlingen. Ende Dezember 2020 und Anfang Januar 2021 hatte Fitness-Trainerin Dr. Martina Braun die Idee zu einem Online-Fitnesstraining für einen guten Zweck. Unter dem Motto „In Zeiten des Corona Lockdowns Spaß, Energie und Kraft haben!“ wurden an jeweils drei Abenden zwei Fitness-Kurse für jedermann online angeboten. Das Angebot reichte dabei von bewegungsintensiven und anstrengenderen Kursen wie „HIIT” und „Tabata” bis hin zu moderateren Trainingseinheiten wie Bauch- und Rückentraining sowie Pilates. Die jeweiligen Livestreams wurden aus der Mühlbachhalle in Röhlingen ohne Zugangsbeschränkung auf dem YouTube-Kanal von Martina Braun übertragen. Teilnehmen konnte hierbei jeder von zu Hause aus per Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer.

Verbunden mit diesem Programm war allerdings ein Spendenaufruf für das Pflegepersonal auf den Corona-Stationen der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen. Neben vieler positiver Rückmeldungen über das breitgefächerte Angebot, zeigten sich die bis zu 80 Teilnehmern großzügig und spendeten eine Summe von 900 Euro. Der Erlös der Spendenaktion wurde jetzt in der Klinik von der Initiatorin Martina Braun, sowie der Abteilungsleiterin Breitensport des FC Röhlingen, Helga Szabo, in Form von 45 „Pro Ellwangen“-Gutscheinen à 20 Euro an Vertreter des Pflegepersonals übergeben.

Für die Spendenübergabe hatte die Klinik in einem ihrer Konferenzräume ein Kaffeetrinken organisiert. Unter Einhaltung der Abstandsregeln stellte Klinikpersonal der Isolations- und Intensivstation die besonderen Herausforderungen und Belastungen der Pandemie für ihre Arbeit dar. Darüber hinaus gaben Berthold Vaas als kaufmännischer Standortleiter und Benrd Ziegler als pflegerischer Standortleiter aus Sicht der Krankenhausleitung Auskunft darüber, welche Herausforderungen diese Pandemie für die St. Anna-Virngrund-Klinik insgesamt dargestellt.

Die Vertreter der Abteilung Breitensport des FC Röhlingen konnten sich im direkten Gespräch mit dem Klinikpersonal informieren und ihren Respekt und Dank nochmals persönlich ausdrücken. Sie hoffen, dass ihre Aktion beispielgebend ist.