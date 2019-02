FC Röhlingen freut sich über neue Räume in der Schule

Die Grundidee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen „Was einer nicht schafft, schaffen viele“ ist beim Crowdfunding-Projekt der VR-Bank Ellwangen wieder Realität geworden. Der FC Röhlingen hat so Geld eingeworben, um zwei Räume in der Röhlinger Schule für sich zu sanieren. Die Gesamtkosten waren mit rund 50 000 Euro angesetzt. Durch das Crowdfunding-Projekt kamen von den geplanten 10 000 Euro jetzt 13 050 Euro Spendengelder zusammen, 2810 Euro kamen von der VR-Bank.

„Es war der richtige Weg, auf den Crowfunding-Zug der VR-Bank aufzuspringen“ sagte Gerhard Aldinger, Projektverantwortlicher beim FC Röhlingen. Denn 50 000 Euro Gesamtsanierungskosten für die beiden Räume konnte der FC Röhlingen nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Vorausgegangen war, dass die Vereinsgaststätte des FC, die Traube in Röhlingen, altershalber geschlossen hat und die Mitglieder eine neue Bleibe suchen mussten. „Es war ein emotionaler Abschied von Wirtin Marianne Burger, die ihre Gasträume dem FC Röhlingen seit dessen Gründung im Jahre 1948, also rund 70 Jahre, zur Verfügung gestellt hat“, so Aldinger.

Jetzt sind die Räume in der Schule fertig und der FC ist stolz darauf. Rund 100 Besucher haben dort Platz. Die Mitglieder des FC haben nun wieder die Möglichkeit, sich abends nach dem Training zu treffen. Es können Vereinsrats- und sonstige Sitzungen abgehalten werden. „Wir haben wieder einen Treffpunkt für unsere einzelnen Sparten“ freut sich Aldinger.

Beim Crowdfunding-Projekt haben die Verantwortlichen des FC Röhlingen rund 10 000 Euro als Wunschziel genannt. Jetzt sind es über 13 000 Euro geworden. „Darüber freuen wir uns“, sagte Gerhard Aldinger und dankte der VR-Bank Ellwangen und deren Crowdfunding-Verantwortlichen Anja Thorwart, die immer da gewesen sei, wenn sie gebraucht wurde. Und was noch lobend hervorgehoben wurde: Die VR-Bank hat 2810 Euro draufgelegt, denn für jede Spende zwischen zehn und 100 Euro hat die Bank 50 Prozent aufgezahlt.