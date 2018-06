Fayencekrugfür einen Hufschmied

Neu in der Ausstellung im Ellwanger Schlossmuseum ist ein Fayencebirnkrug. Den Krug ließ sich der Ellwanger Hofschmied Johann Heinrich Michel 1693 anfertigen.

„Johan Henrich Michel, Bürger und Hoffschmidt in Ellwangen, 1693“, steht auf dem Fayencebirnkrug. Es ist eine typisch Hanauer Arbeit von 1693 und deshalb auch etwas Besonderes. Wer aber war dieser Johann Heinrich Michel? Der Ellwanger Hobbyhistoriker Eberhard Veit vom Geschichts- und Altertumsverein weiß: „Er war in Ellwangen ein angesehener, gut betuchter oder vermögender Bürger und Gerichtsverwandter (heute Stadtrat) in der Schmiedstraße und erwarb diesen Fayencekrug in der ältesten Fayencemanufaktur Deutschlands, in Hanau. Michel ließ sich diesen Krug mit den Zunftzeichen anfertigen.“ Der Krug sei damals ein kostspieliges Objekt gewesen. Michel hätte sich so etwas leisten können.

„Wir können davon ausgehen, dass dieser Birnkrug nicht bei ihm in der Wohnung stand, wo ihn niemand gesehen hätte, sondern in der Zunftstube der Schmiede und Schlosser. Hier zeigte sich der Stolz des Besitzers öffentlich im Kreise seiner Kollegen“, sagt Veit. Der Krug, auf dem die Werkzeuge der Schmiede und zwei Engel zu sehen sind, ist eine Leihgabe aus Familienbesitz.

Im Schlossmuseum ist zudem eine Vielzahl von Fayencen und Porzellanen aus der 1752 unter Fürstpropst Franz Georg von Schönborn gegründeten Schrezheimer Fayence-Manufaktur ausgestellt. Krüge, Platten, Tafelaufsätze, Terrinen und Dosen beweisen die Leistung des Betriebes in Schrezheim, der 120 Jahre Bestand hatte.

Das Schlossmuseum ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. (sj)