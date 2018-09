Fatih Cevikkollu tritt auf

Am Freitag, 21. September, beginnt um 20.30 Uhr die Kleinkunstreihe des Stiftsbunds im Atelier Kurz. Zu Gast ist der Kabarettist Fatih Cevikkollu mit seinem Programm „FatihMorgana“.

„Fatihmorgana“ ist eine Einladung zum Perspektivwechsel. Die Echokammer der Realität lässt nur durch, was man hören will. Dabei gibt es tolle Nachrichten: Es geht uns so gut wie noch nie. Sein sechstes Solo-Programm widmet der gebürtige Kölner und Preisträger des „Prix Pantheon 2006“ dem Schein und dem Sein, den Nachrichten und den Fake News, den Nullen und den Einsen. Die Aufteilung von Inländern und Ausländern: Das war gestern, heute unterscheiden wir zwischen digitalen Eingeborenen und digitalen Migranten – man könnte auch sagen: zwischen Nullen und Einsen.

Fatih Cevikkollu ist 1972 in Köln geboren. Er war dort der erste Büttenredner mit türkischen Wurzeln.