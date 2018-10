(Fast) alle Jahre wieder: Almhütte kehrt nach Pause zurück

Nach einer einjährigen Pause kommt sie diesen Winter zurück: die Almhütte auf dem Ellwanger Marktplatz. Über den gesamten Dezember soll die rund 144 Quadratmeter große Holzhütte Platz für rund 100 Personen bieten. Dazu bietet Betreiber Asmaron Gebreloel zwei bis drei Musikacts an. Geöffnet ist täglich von 16 bis 24 Uhr.

„Die Begeisterung darüber war dann doch größer als die Kritik“, sagt Gebreloel im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“. Weil viele enttäuscht über die Pause gewesen seien, habe er sich entschieden, die Hütte in diesem Jahr wieder aufzustellen. „Im vergangenen Jahr waren ein paar Dinge nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte“, erklärt er. Näher darauf eingehen, möchte er nicht. Nur so viel: „Einiges konnte ich aus dem Weg räumen.“

Im vergangenen Jahr, als die Hütte zum dritten Mal aufgestellt werden sollte, hat es noch eine Informationsveranstaltung im Rathaus deswegen gegeben (wir berichteten). Neben einigen Kritikern hat es auch viele Befürworter gegeben. Anwohner aber beschwerten sich mehrfach über Lärm und überschrittene Sperrzeiten. Zweimal zu Recht – Gebreloel bezahlte dafür jeweils ein Bußgeld.

Wenige Auftritte aus Rücksicht

Aus Rücksicht auf die Anwohner gebe es in diesem Jahr eben nur wenige Auftritte von Musikern, so Gereloel. Einen Sicherheitsdienst stelle er für die Hütte aber keinen ein. „Was mir noch fehlt sind 400-Euro-Kräfte für den Service“, so der Betreiber. Eine Küche werde vor Ort installiert, in der für die Besucher eigens dann gekocht wird. „Zudem stelle ich einen Klowagen auf.“ Außerdem sei er jeden Tag dort. „Um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten“, sagt er. Und ergänzt: „Ich gehe auch mit jedem ins Gespräch, wenn was ist.“

Auch die Stadtverwaltung war bereits in Sachen Almhütte aktiv. Wie Stadtsprecher Anselm Grupp auf Nachfrage mitteilt, wurde mit den Anwohnern bereits gesprochen. Daraufhin sei die Erlaubnis erteilt worden. Dem Gemeinderat wurde die Entscheidung bereits im Frühjahr mitgeteilt.

