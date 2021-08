Fast 730 Pferde am Start

An vier Tagen im Jahr erhält der kleine Ort Killingen bei Röhlingen viel Besuch - auch 2021 war es nun wieder soweit, die Horse classics 2021 zogen von Donnerstag bis Sonntag zahlreiche Pferdesportler und reitsportbegeisterte Zuschauer an. Gekommen waren fast 300 Reiterinnen und Reiter aus der Region, aus dem Bereich Süddeutschland, aber auch dem benachbarten Ausland; Profis, Amateure und Jugendliche. Mitgebracht hatten Sie fast 730 Pferde, fast 190 davon waren in Killingen aufgestallt, so viele wie noch nie zuvor. Ermöglicht hatten dies als Organisatoren der Horse classics die Familie Walter sowie die RSG (Reitsportgemeinschaft) Ostalb mit vielen fleißigen und helfenden Händen.

Geboten wurde den Zuschauern ein Pferdesportfest der Extraklasse mit 23 Prüfungen, sieben davon in der schweren Klasse S* und S**. Bereits am vergangenen Donnerstag startete das Turnier zunächst mit Prüfungen für die jungen Pferde und einer Springprüfung der Klasse M*, am Abend konnten die reitsportbegeisterten Gäste eine Springprüfung der schweren Klasse S* sehen. Gastgeber Mario Walter belegte hier mit Ducati den sechsten Rang.

Höhepunkt des Freitags war dann der Reit-Shoot-Drive Triathlon: Neun Teilnehmer hatten sich in die Starterliste eingetragen, um nach einem möglichst fehlerfreien und schnellen Ritt alle fünf Scheiben mit dem Lasergewehr zu treffen und im Anschluss den Hindernisparcours mit dem Solarmobil zu meistern. Am besten gelang dies Jakob Schaller vom PLZ Engelsberg, der hier die Konkurrenz auf die Ränge verwies.

Am Samstag konnten auch die Nachwuchsreiter ihr Talent unter Beweis stellen, am Vormittag fand der beliebte Reiterwettbewerb in der Reithalle statt, hierbei belegte Franz Gloning mit Columbus vom gastgebenden Verein RSG Ostalb den fünften Rang. Auch die fünf Teilnemer des Führzügelwettbewerbs am Samstagnachmittag zeigten, dass sie einmal in die Fußstapfen ihrer großen Vorbilder treten können.

Am Samstagabend ging es dann für Ross und Reiter sehr hoch hinaus - die Barrierenspringprüfung der Klasse S* unter Flutlichtbedingungen begeisterte wie in jedem Jahr die Gäste. Vier bis fünf ansteigende Hindernisse sind bei dieser Prüfung zu überwinden, bis zum Schlusssprung, der im Umlauf mit einer Höhe von 1,50 Meter aufgebaut war. Acht mutige Reiter waren angetreten, fünf von ihnen gelang es, sich ins Stechen zu reiten. Hier war der Schlusssprung in einer Höhe von 1,65 Metern zu überwinden, was vier Reitern fehlerfrei gelang. Alle meisterten diese Aufgabe fehlerlos, ebenso die folgende Runde mit einem Schlusssprung von 1,85 Metern. Somit wurde der erste Rang in dieser Prüfung viermal vergeben - es siegte Mario Walter mit Quattros Cadeaux (RSG Ostalb), Sascha Braun (RC Achern), Rolf Hartmann ( RVF Bad Schussenried) und Alina Hartwig ( RSC Salzstetten).

Feierlich wurde es am Sonntagnachmittag vor der letzten Prüfung des Turniers. Sven Speidel vom RFV Essingen erhielt das goldene Reitabzeichen für seine Erfolge im Springsport verliehen - ein Sieg in der schweren Klasse S** und mehrere Siege und Platzierungen in der schweren Klasse S* waren hierzu nötig. Gelungen war ihm dies allein mit seinem Ausnahmepferd Dawson. Speidel, Vorjahressieger des großen Preis von Killingen, erhielt das deutsche Reitabzeichen in Gold aus der Hand des amtierenden Richters Dieter Melwitz. Der Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen, Michael Dambacher, gehörte ebenfalls zu den Besuchern der Horse classics und überbrachte seine Grüße und die der Stadt zu dem gelungenen Turnier.

Obwohl bereits dunkle Wolken am Killinger Himmel aufzogen, konnte auch die letzte Prüfung des Tages, der Große Preis von Killingen und Benni Stikel Gedächtnisspringen, eine Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde nahezu regenfrei stattfinden. Das Parcoursbauteam rund um Christa Jung hatte die Messlatte für die Teilnehmer durchaus hoch angesetzt, sieben Reiter ritten sich in die Siegerrunde, nur drei davon mit einem fehlerfreien Ritt aus dem Umlauf. Am Ende hatte Jan Müller vom RV Ilsfeld auf Ciricu die Nase um einen Wimpernschlag vorn. In einen spannenden Finale siegte er mit einer Zeit von 34.35 Sekunden. Hierfür erhielt er als Ehrenpreis einen Sattel aus dem Händen der Sattelprofis Brugger. Platz zwei erritt sich nur knapp geschlagen Bärbel Steurer-Collee auf Quantus mit einer Zeit von 34.41 Sekunden.

Auch 2021 sahen die Horse classics 2021 am Ende eine Vielzahl zufriedene Besucher.