Fasnet im Ostalbkreis - die Termine

Aufgrund der kurzfristigen Änderung der Corona-Verordnung haben viele Zünfte ihre Planungen zur Fasnet 2022 noch einmal geändert. Kleinere Veranstaltungen können unter Auflagen nun doch stattfinden.

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie als Zunft eine Aktion geplant haben, die in der Auflistung bislang fehlt, geben Sie uns gerne Bescheid. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert.

Senden Sie die Planungen ihrer Narrenzunft in einer Mail mit den wichtigsten Informationen zur Fasnetsaktion (was? wann? wo? welche Zunft?) an online@schwaebische.de mit dem Betreff "Fasnet".