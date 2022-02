Faschingsgruppe stellt Narrabrettle auf

Der VfL Neunheim sagt aufgrund der aktuellen Coronasituation zum Schutz der aktiven Gruppen und der Besucher sowohl den Kinderfasching am Faschingssamstag als auch den großen Rosenmontags-Faschingsball (Ro-Mo-Ball) ab. Der Vorstand bedauert diese Entscheidung sehr, da alle Garde- und Showtanz- Gruppen fleißig trainiert haben und um ihren Lohn, die Auftritte auf der Bühne, gebracht werden. Da jedoch das Prinzip „Safety first“ gilt – war eine andere Entscheidung nicht möglich.

Die Faschingsabteilung des VfL Neunheim, die „Neunam’r Oichgoischd´r“ und „Neunam’r Oichwächd’r“ haben jedoch am vergangenen Wochenende nur mit reiner Manneskraft ihr „Narrabrettle“ in seine vorgesehene Verankerung gehievt. Im Anschluss wurde in kleiner Gruppenbesetzung coronakonform etwas gefeiert. Man kann nun das „Narrabrettle“ bis Aschermittwoch auf dem Neunheimer Dorfplatz betrachten.