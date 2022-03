Faschings-Rallye statt Kinder-Prunksitzung

Ellwangen-Röhlingen (ij) - Bei strahlendem Sonnenschein sind am Faschingssonntag viele verkleidete Kinder der Einladung der Röhlinger Sechtanarren zu einer Faschings-Rallye geflogt. Unter dem Motto „Die Röhlinger Kinder suchen den Fasching“ zogen die kleinen Narren durch das Dorf, wo sie an insgesamt acht Stationen verschiedene Aufgaben lösen mussten. Die Stationen wurden von den Maskengruppen, den Garden, dem Männerballett, den Sechtafegern, dem Elferrat und den Prinzenpaaren betreut. Dort konnten die Kinder etwas über die einzelnen Untergruppen der RöSeNA lernen und an Wettspielen wie Hufeisenwerfen, Pizzaweitwurf oder Zipfelklatschen mitmachen.Aber auch kleine Wissensaufgaben rund um den Fasching gab es zu lösen.

Im Anschluss an die Rallye trafen sich die Kinder auf dem Platz vor der Sechtahalle, wo die vor einem Jahr neu gegründete „Mäusegarde“ ihren ersten Auftritt hatte. Bei der anschließenden Verlosung erhielt jedes teilnehmende Kind noch eine kleine Überraschung.