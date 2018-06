Fasching wird am Donnerstag, 12. Februar, um 15 Uhr beim Bürgertreff in der Cafeteria der Marienpflege gefeiert. Zu Kaffee und Kuchen gibt es ein buntes Programm. „Emma Schäufele“ will für Stimmung sorgen. Verkleidung ist erwünscht.

