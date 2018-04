Familienführung durch das Alamannenmuseum

Das Ellwanger Alamannenmuseum veranstaltet am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr eine Familienführung. Bei dieser Gelegenheit wird die Zeit der Alamannen auf familiengerechte Weise lebendig. Während sich die Erwachsenen für die Goldblattkreuze der Alamannen interessieren, die den Toten als ein frühes Zeichen des Christentums auf das Leichentuch genäht wurden, können die Kinder einmal an der Mehlmühle des Museums drehen, am Webstuhl das Webschiffchen sausen lassen oder sich als Schildträger der Alamannen versuchen. Bei dieser Führung ist nur der übliche Eintritt zu entrichten.