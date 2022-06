Familie Mack aus Australien besucht mit Vater Ulrich Mack zum ersten Mal Ellwangen

Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln. „Meine Enkel müssen Ellwangen kennen lernen, die Stadt ihrer Ur-Ur-Ur-Großväter“, sagte sich Professor Diplom-Ingenieur Ulrich Mack aus Hamburg und machte sich mit Sohn Florian, Schwiegertochter Heike und den Enkeln Benjamin (14) und Felicia (zwölf), die in Australien leben und zurzeit auf Deutschlandbesuch sind, per Auto von Hamburg aus auf den Weg in die Stadt, in der er häufig bei seiner Großmutter Hanna Mack zu Besuch war und in der er das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt hat.

„Eine schöne, kleine Stadt: Ellwangen. Mit wunderschönen alten Bauten, und natürlich Geschichte“, findet Florian Mack: „Schön, dass ich realisiert habe, wo meine Familie herkommt. Das ist wirklich Geschichte, was man hier sieht. In Australien ist alles Geschichte, was 30 Jahre alt ist.“ Die Familie Mack war am Dienstag aus Hamburg angereist und übernachtete nach einer kurzen Stadtbesichtigung im „Roten Ochsen“. Bei der rund siebzehnstündigen Visite in Ellwangen besuchten die fünf Personen mit drei weiteren Verwandten am Mittwochmorgen auch das Schlossmuseum. Und das aus gutem Grund. Denn Ulrich Mack hat dem Geschichts- und Altertumsverein, also dem Betreiber des Schlossmuseums, vor sechs Jahren drei Bronzefiguren des Ellwanger Künstlers Josef Retzbach geschenkt. Sie stammen aus dem Jahr 1941 und stellen Ulrich Mack (Jahrgang 1935), seinen Bruder Christoph (Jahrgang 1934, als Kupferschmied 1982 gestorben) und seine Schwester Gabi (Jahrgang 1937) dar. Und die wollte Mack seiner Familie zeigen.

„Ich finde das so toll, ich bin so gerührt“, sagte Ulrich Mack vor den drei Bronzefiguren, die der Ehrenvorstand des Geschichts- und Altertumsvereins, Amtsgerichtsdirektor a.D. Joachim Renschler, der kleinen Gruppe präsentierte. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Figuren entstanden sind. Wir sind allein zu Herrn Retzbach. Der hat in der Stadt gewohnt. Jeden zweiten Tag bin ich da runter getippelt. Da musste ich jedes Mal eine halbe Stunde Modell stehen. Herr Retzbach hat uns Kindern, damit wir brav sind, ein Bonbon gegeben.“ Josef Retzbach, der zuerst aus den Figuren Gipsfiguren gemacht habe, habe alle drei Kinder sehr gut getroffen. „Die Figuren sind Originalabgüsse und bleiben für immer und ewig hier. Das ist ein Geschenk, das gehört hierher“, so der Hamburger Mack. Denn seine Familie väterlicherseits kommt aus Ellwangen.

Sein Urgroßvater, Johannes Jacob Mack, geboren 1832 in Plattenhardt (Filderstadt), war als königlich-württembergischer Oberamtsbaurat in Ellwangen tätig und baute den Bahnhof in Ellwangen. Dessen Sohn Hermann, geboren 1874 in Schrozberg, wiederum war Architekt und später als königlich-württembergischer Regierungsbaurat in Ellwangen ansässig und wohnte Am Schönen Graben. Er baute in Ellwangen die damalige Unteroffizierskaserne und war für alle öffentlichen Gebäude, also auch für das Schloss, verantwortlich. Der Großvater fiel 1918 als Leutnant der Artillerie, sein Grab in Cambrais in Nordfrankreich existiert noch.

Bei der Großmutter, Hanna Mack, eine sehr energische Frau und Kriegerwitwe, die zwischen den ehemaligen Gärtnereien Klumpp und Müller bei der Mädchenschule Sankt Gertrudis ein (inzwischen längst abgerissenes) Fachwerkhaus im Bauhausstil hatte, war Ulrich Mack als Kind die ganzen Sommer seit 1938 zu Besuch, da ging er auch in den Kindergarten am Schönbornweg. Eine Kinderschwester fuhr mit ihm und seinen Geschwistern von Bautzen mit nach Ellwangen, die Eltern waren ziemlich wohlhabend.

Von Anfang 1945 bis 1947 wohnte Ulrich Mack mit seiner Mutter und seinen Geschwistern im Hinterhaus des Palais Adelmann: „Da habe ich das Kriegsende erlebt.“ Ulrichs Vater war im Krieg an der Ostfront. „Mein Vater hat immer gesagt, wenn der Russe an der ostpreußischen Grenze ist, geht ihr eher als alle Flüchtlinge“, so Ulrich Mack. 1947 bekam sein Vater als Diplom-Ingenieur einen Job beim Wirtschaftsministerium in Stuttgart, 1948 wurde er Professor in München.

Ulrich Macks Vater, Heinrich Mack, der Anteilseigner an einer Papierfabrik in der Nähe von Bautzen war, und dessen Schwester, Suse Schwarz geborene Mack (verstorben 2007 in Ellwangen), wuchsen in Ellwangen auf und machten dort ihr Abitur. „Mein Vater wurde später Professor in München“, berichtet Ulrich Mack: „Ich ebenfalls in Hamburg, habe aber noch den Bürgerbrief der Stadt Ellwangen.“

Sohn Florian Mack, der in Berlin studiert und in Greifswald habilitiert hat, ist Dr. med. dent. und seit 2006 an der Griffith University an der Gold Coast Professor für Zahnmedizin (Prothetik), Schwiegertochter Heike ist Dr. Dr. rer. nat. und eine der besten Karatekämpferinnen von Queensland. Beide wanderten vor 16 Jahren nach Australien aus und leben dort in Arundel an der Gold Coast knapp südlich von Brisbane. Deren Kinder, Benjamin (14) und Felicia (zwölf), sprechen akzentfrei deutsch. Alle vier sind inzwischen Australier.

Bei dem Besuch im Ellwanger Schlossmuseum waren auch Macks Neffe Gaudenz Bock aus Ulm sowie die beiden Cousinen von Ulrich Mack mit von der Partie: Barbara Hartung geborene Schwarz, die seit 2006 in Ellwangen lebt, und Dorothee Schwarz-Kaufmann aus Bremen. Nach dem Besuch in Ellwangen machte sich die Familie Mack auf zur Wieskirche, nach Neuschwanstein und nach Schongau. „Meine verstorbene Frau war eine Schongauerin, eine Oberbayerin, die bis zu ihrem Tod Vizepräsidentin der Freien und Hansestadt Hamburg war“, verriet Ulrich Mack. Die Australier fahren anschließend nach Erlangen, wo die Familie von Heike Mack wohnt. Am 13. Juli soll es dann zurück nach Australien gehen.