Falschparker werden am Kalten Markt auch abgeschleppt

Es ist ja nicht so, als gebe es beim Kalten Markt keine Parkplätze, nur weil am Schießwasen nichts geht. Dort stehen bekanntlich die Zelte der Technikmesse und die Autos, Schlepper und Zelte der Händler im Außenbereich.

Für Schwerbehinderte hat die Stadt dort vier Parkplätze bei den Glastonnen ausgewiesen. Da stehen auch vier Autos, allerdings alle ohne die nötige Berechtigung. Ein Autofahrer kommt gleich auf Jürgen Hertrich und seine Kollegin vom Ordnungsamt zu. 35 Euro kostet ihn das Parken auf dem Behindertenparkplatz.

Vor allem am Montag und Mittwoch haben die Mitarbeiter des Ordnungsamts zu tun, weil dann die Innenstadt gesperrt ist, am Montag für den Reiterumzug, am Mittwoch für den Krämermarkt. Zwar werden rechtzeitig Schilder aufgestellt, aber es sieht sie wohl nicht jeder. Sechs Autos sind laut Hertrich am Montag abgeschleppt worden. Dabei bemüht sich das Ordnungsamt, die Halter ausfindig zu machen und zu verständigen, damit sie ihr Auto wegfahren können. Doch irgendwann wird die Zeit knapp und der Abschleppdienst muss her. Billig ist das nicht, je nach nachdem kommen 180 bis 250 Euro zusammen.

Zusätzliche, kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es beim Kalten Markt auf dem alten Bauhof.