Falsches Frauenbild im Film: Ellwangerin über ihre Rolle in Netflix-Serie „Die Barbaren“

Wer sich als Schauspielerin die Rolle aussuchen kann, kommt an ihr vorbei: der Klischeerolle, eine Frau darzustellen, die nicht einem modernen Bild entspricht. Doch geht das auch in einer Geschichte, die vor Hunderten von Jahren spielt? Die gebürtige Ellwangerin Katharina Heyer verkörpert in der Netflix-Serie „Die Barbaren“ Odarike. Was diese Figur ausmacht und warum sie sich für sie entschieden hat, darüber hat sie sich mit Redakteur Michael Häußler unterhalten.

Frau Heyer, in der zweiten Staffel der Historienserie „Barbaren“ des Streamingdiensts Netflix schreit alles nach Aufwand. Wie sehr trifft das zu?

Es ist wahnsinnig viel Aufwand, mit Liebe zum Detail und viel Recherche. Vor allem für die Kostüm- und Maskenbildner. In den Studios außerhalb von Krakau gab es riesige Hallen voll mit Römerrüstungen und naturgefärbten Stoffen. Mein Mantel zum Beispiel bestand aus zwei Wolfsfellen, die Schuhe aus Leder, alles handgefertigt. Und auch der Aufwand, der auf meinem Kopf betrieben wurde. Das waren, glaube ich, jeden Tag bis zu zwei Stunden.

Bei wie vielen Drehtagen waren Sie denn dabei?

Es waren in etwa 18. Dazu kommt noch viel Vorbereitungszeit. Reittraining, Leseproben, Kostümanproben. (Vorsicht Spoiler) Für eine Szene brauchte ich eine Prothese. In der durchbohren mich nämlich Pfeile. Dafür bin ich extra nach Warschau gereist. Dort wurde mein Gesicht nachmodelliert.

Sie spielen Odarike. Inwieweit hebt sich diese Frau von den anderen ab – in einer Zeit, in der Frauen eher wenig zu sagen hatten?

Es war mir wichtig, dass es eine Frau ist, die etwas will, die kämpft. Quasi eine Politikerin und nicht nur ein Anhängsel. Eine Frau also, die Ambitionen hat. Odarike ist vielseitig und schillernd. Ich denke, sie hat Anleihen an Lady Macbeth.

Zu der Zeit der Germanen war das Frauenbild entsprechend geprägt. Wäre alles andere also ein klares Ausschlusskriterium gewesen?

Das kommt drauf an, was man erzählt. Wenn es die Situation der Frau zeigen soll – und man auch dabei bleibt, würde ichs nicht ausschließen. Aber ich lese die Drehbücher schon genau. Mir passiert es trotzdem immer mal wieder, dass ich eine Frauenrolle annehme, die ich eigentlich nicht mehr verkörpern will.

Tatsächlich?

Ja, ich muss zugeben, ich habe ein oder zwei Fehlerchen dieses Jahr gemacht. Ich dachte, vielleicht kann man aus dem Klischee doch noch was rausholen. War aber nicht so. Eine Frau zu spielen, die kein Anliegen hat, außer gefühllos zu sein, zu lästern, das ist nicht interessant. Ich habe mir vorgenommen, da immer mehr drauf aufzupassen.

Von welchen Rollen sprechen Sie da?

Das will ich nicht verraten (lacht). Ich werde da für mich aber klarer.

Ein Entwicklungsprozess also.

Ja, und es ist auch ein Zeichen dafür, dass man nicht mehr alles annehmen muss.

Haben Sie aus diesem Grund auch nicht in Staffel eins der Barbaren-Serie mitgespielt?

Nein, da war ich auch angefragt. Für mich war aber klar, dass ich zu alt bin. Und die weiblichen Rollen waren uninteressant für mich. Die Rolle für Staffel zwei war spannender. Bei so einem Spektakel dabei zu sein, das hat man außerdem auch nicht jedes Jahr.

Sie haben bereits in einer Amazon-Video-Produktion (Hanna) mitgespielt. Erhoffen Sie sich dadurch auch eine Art Aufstieg? Also mehr internationalen Film zu machen?

Ob ich mehr englische Produktionen spielen will, weiß ich gar nicht. Vor allem gibt es dafür ja auch meist passendere Besetzungen. Gerade habe ich bei einer amerikanischen Independent Produktion mitgewirkt. Als Else Niemöller, die Frau Martin Niemöllers. Der amerikanische Regisseur hat die deutschen Rollen mit deutschen Schauspielern besetzt, die aber dann englisch sprechen. Es wird immer wilder (lacht).

Wo sieht man Sie denn passenderweise als nächstes?

In „Der Scheich“ (ab 22. Dezember beim Streamingdienst Paramount plus). Eine völlig absurde aber wahre Hochstapler-Geschichte, die in Süddeutschland und der Schweiz spielt. Ich durfte bereits alle Folgen im Kino sehen und bin absolut begeistert.

Also ganz in der Nähe der Heimat. Haben Sie es denn genutzt, um Besuche zu machen?

Tatsächlich (lacht). Ich habe zuerst meine Cousine in Freiburg besucht. Danach bin ich dann nach Aalen gefahren.

Besteht die Chance, dass Sie irgendwann auf die Ostalb zurückkehren – und dort am Theater spielen?

Momentan ist das nicht aktuell für mich. Ich habe zwei Lebensmittelpunkte, da bin ich ganz gut eingebunden. Durch Dreharbeiten habe ich zudem zu viel Abwechslung, als das ich sagen würde, ich möchte irgendwo fest arbeiten. Aber dass das zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder sein kann – durchaus möglich.