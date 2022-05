Falscher Alarm in der LEA

Mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Donnerstagmorgen kurz nach 3 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Landeserstaufnahmestelle in die Georg-Elser-Straße ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner Tabakreste und Kohle in einer Papiertüte entsorgt hatte. Nachdem die Tüte zu glimmen und rauchen begann, löste der Rauchmelder aus. Beamte des Ellwanger Polizeireviers haben Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers aufgenommen.