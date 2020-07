Falsche Polizeibeamte vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat dieser Tage gegen drei junge Männer Anklage wegen bandenmäßigen Betrugs erhoben. Den Fall wird man vor dem Jugendschöffengericht verhandeln.

Zwei der Angeschuldigten sind 19 Jahre alt, einer ist 26 Jahre alt. Nach der Anklageschrift soll der jüngste der Angeschuldigten am späten Abend des 4. März dieses Jahres in Wallhausen im Landkreis Schwäbisch Hall 38 000 Euro von einem Opfer ergaunert haben haben. Dem Geschädigten wurde von den Betrügern zuvor erzählt, dass dessen Geld bei der Bank nicht sicher sei, die Polizei deshalb Ermittlungen führe und das Geld auf Fingerabdrücke überprüfen wolle. Aus diesem Grund habe der Geschädigte das Geld dem 19-Jährigen, der als Polizeibeamten auftrat, dann übergeben. Am späten Abend des 19. März konnten alle drei Angeschuldigten nach der Übergabe von weiteren 42 500 Euro durch den Geschädigten in Wallhausen schließlich von der Polizei dingfest gemacht werden.

Unmittelbar vor ihrer Festnahmen sollen die Männer am Vormittag des 19. März in Grünwald (Landkreis München) weitere 10 000 Euro von einem Betrugsopfer erschlichen haben, wobei sie zuvor – wie in den anderen Fällen – in verschiedenen Telefonaten das Vertrauen des Opfers erschlichen und vorgespielt hätten, dass das Vermögen des Geschädigten in Gefahr sei. Deshalb solle das Bargeld auf Fingerabdrücke untersucht und Polizeibeamten übergeben werden.

In einem weiteren Fall sollen die Angeschuldigten am 9. März in Feldafing (Landkreis Starnberg) gegenüber einem weiteren Opfer den Eindruck erweckt haben, dass auch dessen Geld bei der Bank durch kriminelle Bankmitarbeiter gefährdet sei. Daraufhin holte der Geschädigte 117 000 Euro aus seinem Bankschließfach geholt und übergab sie den Angeschuldigten.

Gegen alle drei Angeschuldigte erwirkte die Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Haftbefehl. Zwei der Angeschuldigten befinden sich in einer Justizvollzugsanstalt Untersuchungshaft. Ein Haftbefehl wurde vom Ermittlungsrichter außer Vollzug gesetzt. Einer der Angeschuldigten wohnte zuletzt in Kiel und hat die jemenitische Staatsangehörigkeit. Der jüngere 19-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit und wohnte zuletzt im Landkreis Haarburg. Der 26-Jährige ist syrischer Staatsangehöriger und verfügt über keinen festen Wohnsitz.