Faire Wettbewerbe in der Rundsporthalle

Die Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft (BVSG) Ellwangen hat unter Leitung ihres Vorsitzenden Heinz Rieker das 23. Verbandssportfest des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes (WBRS) ausgerichtet. 153 aktive Sportler/innen aus unterschiedlichen Vereinen (Aalen, Bopfingen, Ellwangen, Esslingen, Göppingen, Mergelstetten, Riedlingen und Schorndorf) nahmen an den Wettkämpfen teil.

In der Rundsporthalle waren für die Sportler zehn Stationen aufgebaut. Es gab unter anderem Frisbee-Zielwurf, Ballprellen, verschiedene Medizinballwürfe, einen Slalomlauf und Hockey-Zielschlag. Die Teilnehmer mussten dabei ihre Geschicklichkeit, Koordination und Konzentration unter Beweis stellen, um an jeder Station die Höchstpunktzahl von 1000 Punkten zu erreichen. Die einzelnen Stationen wurden von Schülerinnen und Schülern des Peutinger-Gymnasiums betreut. Die Jugendlichen gaben auch Tipps zur Ausführung der Übungen und notierten die erreichten Punktzahlen auf den Laufkarten. Die hervorragende Versorgung mit Essen und Getränken hatte an dem Tag der „Teilhabekreis Ellwangen der Stiftung Haus Lindenhof“ organisiert.

Ellwanger schneiden gut ab

Die anschließende Siegerehrung wurde von Heinz Rieker und dem Sportbeauftragten der Stadt Ellwangen, Julian Kohler, vorgenommen. Dabei erhielten bei den Damen und Herren die drei Erstplatzierten die Ehrengaben des Landesverbandes und die zehn Besten jeweils eine Urkunde und eine Medaille.

Bei den Damen hatte Heidrun Bögner von der RSG Esslingen mit 8250 Punkten die Nase vorn. Auf dem zweiten Platz landeten Melanie Frey von der BVSG Ellwangen und Anna Klein von der RSG Esslingen mit jeweils 7600 Punkten.

Bei den Herren siegte Heinz Rieker von der BVSG Ellwangen mit 8300 Punkten. Zweiter wurde August Hunjadi von der RSG Esslingen mit 7950 Punkten, den dritten Platz sicherte sich Wolfgang Großmann von der VSG Bopfingen mit 7900 Punkten.

Für die Mannschaftswertung wurden die Punktzahlen der jeweils sechs besten Teilnehmer eines Vereines gewertet. Der Verein mit der höchsten Punktzahl erhielt den Ehrenpokal des Sozialministeriums Baden-Württembergs, die weiteren Platzierungen jeweils eine Urkunde. Hier landete die RSG Esslingen auf Platz eins mit 45 550 Punkten, der zweite Platz ging an die BVSG Ellwangen mit 45 500 Punkten. Dritter wurde die HVSG Schorndorf mit 43 150 Punkten.

Nach der Siegerehrung warteten bereits zwei Stadtführerinnen, um den interessierten Gästen von außerhalb die Sehenswürdigkeiten der Stadt Ellwangen zu zeigen und zu erklären.

Zum Abschluss bedankte sich Heinz Rieker bei den vielen Helfern. Er hoffe, dass man sich im nächsten Jahr wieder in einer so großen Runde treffen werde, betonte der BVSG-Vorsitzende.