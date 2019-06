Fair genießen auf dem Ellwanger Marktplatz

Das hochdefizitäre Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten muss sich auf massive Einschnitte gefasst machen. Wie die Verantwortlichen des Medizin Campus Bodensee (MCB), zu dem das 14 Nothelfer seit 2013 gehört, in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag erklären, werden einige der hier erbrachten Leistungen von Weingarten in die Schwesterkliniken nach Friedrichshafen und Tettnang verlagert.

Doch kommt das 14 Nothelfer damit vorerst noch relativ glimpflich davon.