Fahrzeugbrand an Ellwanger Tankstelle

Am Neujahrsabend gegen 17 Uhr ist ein Auto an einer Ellwanger Tankstelle in Brand geraten und stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen. Der Fahrer hatte den Wagen an einer Tankstelle in der Max-Eyth-Straße tanken wollen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte er beim Aussteigen eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Geistesgegenwärtig schob er sein Auto einige Meter von der Zapfsäule weg, ehe das Fahrzeug zu brennen begann. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz.