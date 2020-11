Fahrzeug gestreift, 25 000 Euro Schaden

Auf rund 25 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 54-Jährige am Donnerstagnachmittag verursacht hat. Kurz nach 16 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw die Neunheimer Straße in Richtung Röhlingen. Am Ortsende von Ellwangen kam sie aus Unachtsamkeit mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo sie den entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen streifte. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.