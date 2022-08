Fahrradtour, Führungen und Konzerte: Das bietet der Tag des offenen Denkmals in Ellwangen

Die Stadt Ellwangen beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am landesweiten Tag des offenen Denkmals, der dieses Mal unter dem Motto "KulturSpur" steht. Am Sonntag, 11. September, laden das Stadtarchiv, das Ortskuratorium für Denkmalschutz das Alamannenmuseum, die Musikschule sowie der Geschichts- und Altertumsverein wieder zu Angebote rund um die Stadtgeschichte ein.

Unter anderem stellt Stadtarchivar Christoph Remmele um 13.30 Uhr im Rathaus den „Prahl’schen Stadtplan“ von 1746 vor. Anschließend führt der ehemalige Leiter des Stadtbauamts, Siegfried Leidenberger, durch das Rathaus und erläutert jeweils vor Ort von Stadtbaumeister Arnold Prahl (1709 - 1758) gebaute Altstadthäuser.

Gegen 15 Uhr ist Stadtarchivar Christoph Remmele mit Geschichtsinteressierten unter dem Motto „Auf der Mauer, auf der Lauer“ entlang der historischen Stadtmauerreste der Stadt Ellwangen unterwegs. Treffpunkt des historischen Spaziergangs ist auf dem Methodiusplatz.

Das Alamannenmuseum öffnet am Tag des offenen Denkmals seine Türen mit der Sonderausstellung „Ein kleines Dorf in einer großen Welt – Alltagsszenen des 5. und 6. Jahrhunderts“, durch die Museumsleiter Andreas Gut ab 15 Uhr führen wird. Bei Bedarf ist eine zweite Führung für 15.45 Uhr angesetzt. Außerdem kann zwischen 13 und 17 Uhr die Nikolauskapelle besichtigt werden.

Etwas sportlicher wird es bei der Fahrradtour „Von Kelten, Römern und Ortsadel auf dem Gebiet des Ortsteils Pfahlheim in Ellwangen“. Von der latènezeitlichen Viereckschanze bei Pfahlheim geht es bei der Tour zum römischen Kastell mit Vicus am UNESCO-Welterbe „Obergermanisch-Raetischer Limes“ und weiter zur ehemaligen mittelalterlichen Burg am Pfahlheimer Kirchplatz. Mit historischen Einblicken begleitet wird die Fahrt von Karl Böhm, Andreas Schaflizl und Elfriede Lingel. Treffpunkt zur Tour ist um 10 Uhr vor der Kastellschule Pfahlheim. Das Kulturamt bittet bis zum 8. September um eine Anmeldung unter www.denkmalschutz.de/anmeldung oder beim Ortskuratorium Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 / 511 88. Bei Regenwetter finden die Führungen nicht statt.

Ebenfalls öffnen wird das Schlossmuseum, in dem am Nachmittag Instrumente des Ellwanger Geigenbauers Benedict Wagner (1704–1794) zu hören sein werden. Unter der Leitung von Ulrich Widdermann führt das „Ellwanger Kammerensemble“ Werke für zwei bis vier Streicher von Dreyer, Haydn, Händel, Mozart und Telemann auf. Das einstündige Konzert findet in Kooperation zwischen der Städtischen Musikschule und dem Geschichts- und Altertumsverein statt. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.