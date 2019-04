Fahrer erschrickt – Auto überschlägt sich

Ein 18-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug einem Traktor mit angehängtem Güllefass ausweichen. Dabei geriet er mit seinem Auto ins Schleudern. Der verletzte Fahrer musste nach dem Unfall in die Sankt-Anna-Virngrundklinik eingeliefert werden.

Der Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag ereignet. En 31-Jähriger wollte mit seinemTraktor von einem Feldweg nach rechts auf die Kreisstraße zwischen Buchhausen und Pfalheim in Richtung Buchhausen einbiegen. Da er laut einer Mitteilung der Polizei der Meinung war, dass das von rechts kommende Auto eines 18-jährigen Fahrers noch sehr weit entfernt war, bog er in die Kreisstraße ein.

Erschrocken habe der Fahrer des heranfahrenden Autos versucht, auszuweichen und sei dabei vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Das Auto habe sich mehrmals überschlagen.