Fabian ist das erstes Baby im neuen Jahr

Das erste Ellwanger Baby ist am 10. Januar an der St. Anna.Virngrund-Klinik Ellwangen zur Welt gekommen und heißt Fabian Rathgeb. Das Team der Geburtsklinik gratulierte den glücklichen Eltern Theresia und Daniel Rathgeb aus Ellwangen mit einem Blumenstrauß und den Glückwünschen der Klinik.

Nach der Öffnung am 9. Januar erfreut sich der Ellwanger Kreißsaal wieder großer Beliebtheit, teilt die Klinik mit. Viele Familien kommen laut Pressemitteilung in Erwartung des Nachwuchses an die St. Anna-Virngrund-Klinik.