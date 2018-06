Das Fest Mariä Heimsuchung nimmt der katholische Aktionskreis für das Leben in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Anlass für einen Fürbittgottesdienst für die Ungeborenen und alle, deren Leben gefährdet ist. Der Gottesdienst findet statt am Mittwoch, 4. Juli, um 18.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Schönenberg.