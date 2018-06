Für Schulsanierungen fließen rund 4,5 Millionen Euro in den Raum Ellwangen

/ Unterschneidheim (ij) - Rund 4,5 Millionen Euro aus den Haushalten von Bund und Land fließen erstmals für Schulhaussanierung in den Raum Ellwangen. Das haben die CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Demnach erhält die Stadt Ellwangen für die Erneuerung des Hariolf-Gymnasiums einen Zuschuss in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro. Für das Kreisberufsschulzentrum Ellwangen erhält der Ostalbkreis einen Zuschuss in Höhe von rund 1,48 Millionen Euro. Außerdem gibt es für Sankt Gertrudis Fördermittel in Höhe von 413 000 Euro. Auch die Gemeinde Unterschneidheim profitiert. Sie erhält knapp 1,2 Millionen Euro für die Sanierung der Werkreal- und Realschule. (ij)