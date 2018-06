Für die Ostalb geht’s ums Ganze

Es geht um die Zukunft des ländlichen Raums. Es geht ums Ganze für die Ostalb. Kämpferisch waren die Redner bei der Bauernkundgebung zum Kalten Markt in der Ellwanger Stadthalle. Sie warnten vor der Gefahr, dass der ländliche Raum abgehängt oder gar abgewickelt wird. Für Oberbürgermeister Karl Hilsenbek steht das Warnsignal seit der Ireus-Studie auf dunkelrot. Untersucht wurde, welchen Beitrag der ländliche Raum zur Wirtschaftskraft des Landes leistet, wie sich Bevölkerung, Zu- und Abwanderung entwickeln und was das für die Zukunft der verschiedenen Regionen bedeutet. In diesem Ranking landen Ellwangen und die nähere Umgebung in der Kategorie D „ohne erkennbare Entwicklungschancen.“ „Es scheint als werde das umgesetzt“, sagte Hilsenbek. Das Land habe Ellwangen und anderen Bundeswehrstandorten, deren Kasernen geschlossen werden, Unterstützung versprochen. „Hier ist noch nichts angekommen, man nimmt uns sogar das Gefängnis weg. Das lassen wir uns nicht gefallen.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter sorgte sich, dass der ländliche Raum zur Energieplantage für die Städte degradiert wird. Der Zusammenhalt zwischen Stadt und Land in Baden-Württemberg sei gefährdet, genauso wie der Zusammenhalt der Bürger auf der Ostalb. Jetzt drohe die Spaltung zwischen den einen, die an der Energie verdienen und den anderen, die das nicht mehr bezahlen können. „Energie ja, aber gegen Infrastruktur, also Schulen, Straßen und Arztversorgung“, forderte Kiesewetter. Die Beiträge des ländlichen Raums müssten in Stuttgart, Berlin und Brüssel anerkannt werden.

„Der Gegensatz zwischen ländlichem Raum und Ballungsgebiet ist doch völliger Unsinn, die brauchen sich gegenseitig“, fand Landrat Klaus Pavel. Völliger Unsinn sei auch die Ireus-Studie. Sie sei in Auftrag gegeben worden, um Strukturdefizite zu identifizieren: „Dann ist es die verdammte Pflicht, diese Defizite aufzunehmen und auszugleichen. Das nennt man Strukturpolitik.“ Bei Patenten und Talenten stehe die Ostalb auf Platz 2 im Land: „Das ist doch kein Raum, den man abwickeln kann.“ Im Gegenteil, man brauche die Breitbandversorgung bis zu jedem Aussiedlerhof, eine starke und vielfältige Bildung und Ärzte. „Sie können sich darauf verlassen, dass wir an Ihrer Seite stehen“, sicherte er den Bauern zu.

Die Bauern sorgen sich um den Landfraß. Wenn die Weltbevölkerung auf neun Milliarden Menschen wachse, dürften keine Flächen stillgelegt werden, sagte Anton Weber, Vorsitzender des Bauernverbands. Bei der EU-Agrarreform sollen sieben Prozent der Flächen aus der Produktion genommen werden. Es gehe nicht nur um Bauplätze und Straßen, sondern auch um Ausgleichsflächen. Ganz besonders ärgerte sich Weber über die Bürokratie: Es könne nicht sein, dass die Landwirte Rückforderungsbescheide über einen Euro oder gar einen Cent bekämen, für die das Porto schon 90 Cent koste.

„Wer sich vom ländlichen Raum verabschiedet, verrät Baden-Württemberg.“ Landtagspräsident Guido Wolf, seine Internetadresse nennt er „der Wolf im Revier“, biss in seiner Rede in der Stadthalle streckenweise kräfig zu. Nirgends in Deutschland und Europa sei das Stadt-Land-Gefälle kleiner. Die ländlichen Räume seien das Markenzeichen von Baden-Württemberg, die Umsetzung der Ireus-Studie würde die Weichen verhängnisvoll stellen.

Es gelte Strukturen für ein auskömmliches Leben zu schaffen, das bedeute aber nicht nur Zuschüsse und Subventionen, sagte Wolf: „Wenn die Einstellung vor Ort nicht stimmt, hilft Geld wenig.“ Demografischer Wandel, Globalisierung und neue Lebensperspektiven stellten den ländlichen Raum vor große Herausfoderungen. Dafür müssten faire Bedingungen geschaffen werden, forderte der CDU-Politiker. Die Landwirtschaft lobte er als Garanten für Biodiversität und Landschaftspflege, dase befördere auch den Tourismus. Landwirte hätten Respekt und einen fairen Preis verdient. Im Blick auf die Zukunft gelte es, die regionale Vermarktung auszubauen, as Wissen aus der Forschung in die Betriebe zu bringen und eine fundierte Berufsausbildung zu sichern. Neue Impulse bringe die Energiewende.

Zu Beginn hatte Anton Weber die Gäste begrüßt, musikalsich hat das der Landfrauenchor unter Leitung von Ingrid Philipp übernommen.