Für den Staatsforst im Kreis beginnt eine neue Ära

Von Schwäbische Zeitung

Die LaPrairie Firmengruppe, mit Sitz in Westkanada, hat neun neue Liebherr-Maschinen in die Flotte aufgenommen. Für die Verleihgeschäfte in der Bau- und Miningindustrie sowie im Öl- und Gassektor sind vor allem die neuen Geländekrane eine wichtige Ergänzung der Kranflotte, teilt Lieberr mit.

Die LRT-Geländekrane kommen nun häufig bei Langzeit-Jobs zum Einsatz und entlasten dadurch die vorhandene Flotte der All-Terrain-Krane, die somit wieder ihre üblichen Einsätze als Taxikrane wahrnehmen können.