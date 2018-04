Fünf Schulbands rocken die HG-Mensa

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das buchstäblich aufhorchen lässt: Am Freitag, 4. Mai, wird die Mensa des Hariolf-Gymnasiums (HG) zur Bühne des ersten Schulbandabends ihrer Geschichte.

Es spielen die Bands „Hot Groove“ des HG, „Crazy Birds“ der Eugen-Bolz-Realschule, „Rocking Ruperts“ der Rupert-Mayer-Schule und „Wild Chicken“ der Jagsttalschule Westhausen. Last but not least gestaltet Gitarrist Noah Konsolke, ein Schüler der Konrad-Biesalski-Schule (KBS), eine One-Man-Show. Wenn’s am 4. Mai richtig abgeht, so hoffen die Organisatoren, wird der gemeinsame Schulbandabend vielleicht zur festen Einrichtung. Schüler und Lehrer sind jedenfalls hoch motiviert bei der Sache und investieren viel Zeit in die Proben.

Die Idee hatte Thomas Buchholz, Leiter der KBS Wört: „Die Aktion Mensch hat den 5. Mai, den Tag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, in diesem Jahr unter das Motto ‚Inklusion von Anfang an‘ gestellt. Der Fokus liegt also auf Kindern und Jugendlichen. Da lag die Idee eines Auftritts von Schulbands nahe. Wir möchten Inklusion nach außen tragen“, so Buchholz. Zusammen mit Ulrich Brauchle übernahm er die Organisation. Brauchle unterrichtet am HG Kunst und Geschichte und ist bekanntermaßen ein großartiger Gitarrist und Sänger. Nach der Verabschiedung von Werner Rieger in den Ruhestand hat er die neue HG-Band „Hot Groove“ mit Schülern der Klassen 6 bis 12 aufgebaut und instrumental aufgerüstet. Brauchles Kollege Axel Dürr ist am Bass zu hören.

Wie der stellvertretende HG-Schulleiter Ulrich Schwarzmaier erläutert, besuchen Schüler der Berufsschulstufe die KBS-Außenklasse am HG und wirkten bereits bei gemeinsamen Theaterprojekten mit. Die HG-Mensa mit Empore ist wie geschaffen für den Konzertabend. 200 bis 250 Besucher haben locker Platz, und bei schönem Wetter kann draußen im Grünen weiter gefeiert werden. Die Bewirtung mit Leberkäsweckle und mehr übernimmt das erprobte Mensateam der KBS. Seit Juli 2017 betreibt die Firma KBS Arbeit und Integration „Harry - Die Mensa“ unter dem griffigen Slogan „Genuss macht Schule“.