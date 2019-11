Fünf Mitglieder des Pfahlheimer Liederkranzes singen seit 50 Jahren

Der Liederkranz Pfahlheim hat verdiente aktive und fördernde Mitglieder ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet. Seit 50 Jahren sind Anneliese Egetenmeyr, Elisabeth Häfele, Rosa Konle, Maria Mack und Johannes Ladenburger ununterbrochen als Sänger dabei gewesen.

Die Vorsitzende Maria Kuhn betonte in ihrer Begrüßungsansprache, dass die Ehrungen einen weiteren Höhepunkt des Vereinsjahres darstellten. Zu den bisherigen Highlights zählten der Auftritt von 120 Liederkranz-Sängerinnen und -Sängern beim Chorfest auf der Bundesgartenschau in Heilbronn sowie das Jubiläumskonzert im Oktober. Die Gründung des gemischten Chores vor 50 Jahren war der Anlass, die eingangs genannten Sängerinnen und Sänger für ihre langjährige Vereinstreue auszuzeichnen.

Für 40 Jahre Singen wurden Hildegard Feile, die von 1990 bis 2002 auch als stellvertretende Vorsitzende fungierte, Franziska Handschuh, Leonhard Hauber, Betha Czapka und Maria Kuhn mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Der stellvertretende Vorsitzender Ulrich Freihart hob besonders die Verdienste der Vorsitzenden Maria Kuhn hervor, die seit frühester Jugend den Verein unterstützt und mitgeformt habe. Seit ihrem 18. Lebensjahr sei sie ununterbrochen in der Vorstandschaft tätig, davon 18 Jahre als Schriftführerin, acht Jahre als stellvertretende Vorsitzende sowie bereits neuen Jahre als Vorsitzende. Er dankte ihr auch im Namen aller Sängerinnen und Sänger für Ihren Einsatz um den Liederkranz.

Bereits seit zehn Jahren sind Sophie Gaßmann, Stefanie Rieger und Melanie Thorwart im Jugendchor mit dabei. Ebenso lange singen Hildegard Sekler im gemischten Chor und Ursula Gerlach sowie Andreas Köppel im jungen Chor Cross Beat.

Umrahmt wurden die Ehrungen vom gemischten Chor unter der Leitung von Annerose Vaas sowie von Cross Beat unter der Leitung von Gebhard Schmid. Die Sänger/-innen brachten Chormusik aus unterschiedlichen Stilrichtungen zu Gehör.

Für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Betha Czapka, Josef Gloning, Josef Walter, Christa Hammele, Paula Hauber, Edeltraud Mack und Barbara Wenczel geehrt. Veronika Mathis, Roswitha Stenzenberger, Elfriede Rieger und Paul Schroeter unterstützen seit 40 Jahren den Liederkranz mit ihrer Mitgliedschaft. Diese Jubilare waren allesamt in ihrer Anfangszeit als Sänger aktiv.

Ortsvorsteher Wolfgang Seckler überbrachte die Grüße der Ortschaft und zeigte sich stolz über die gesunde Vereinskultur in Pfahlheim. Er lobte den Verein für die gute Außenwerbung bei seinen Auftritten, wie etwa in diesem Jahr bei der Buga in Heilbronn. Er dankte dem Liederkranz für sein kulturelles Wirken auch innerhalb der Ortschaft und betonte, dass nur mit treuen Mitglieder ein Verein gut funktionieren könne.