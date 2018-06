Fünf auf einen Streich

Die aktuelle Ausstellung des Ellwanger Kunstvereins ist ein opulenter Genuss für künstlerische Gourmets. Unter dem Titel „Familienbande“ vereint sie das Künstlerpaar Anna Mansen und Erich Mansen, deren Kinder Susanne Mansen und Matthias Mansen sowie Werke von Emma Schlette, der Großtante von Anna Mansen.

Fünf Künstlerpersönlichkeiten mit eigener Formensprache, die in ihren Werken Bilder der Welt um uns und Psychogramme der Welt in uns vor dem Betrachter ausbreiten: Farbig fein nuanciert, illustrativ und witzig, gestisch frei und großzügig, ein Füllhorn der Blickwinkel und der Wahrnehmungen.

Emma Schlette, 1847 geboren, lebte im 19. Jahrhundert als Malerin in Ellwangen und verstarb dort 1912. Sie war die Großtante der inzwischen hoch betagten Anna Mansen. Die Schau vereint Bilder aus städtischem und privatem Besitz, mal altmeisterlich, mal fast impressionistisch anmutende Ansichten von Schloss und Jagsttal, die bezaubern. Ihre Großnichte Anna Mansen beeindruckt mit feinsinnig-nervösen Bleistiftzeichnungen von höchster Güte mit dem weichen, beinahe suchenden Strich einer alten Hand und mit ausdrucksstarken Aquarellen und Gouachen.

Erich Mansen lehrte Malerei und Zeichnung an der Stuttgarter Kunsthochschule. Der Ellwanger Künstler und Kunsterzieher Ulrich Brauchle, der auch diese Schau kuratiert hat, schätzte ihn als seinen Lehrer. Kurz vor Mansens Tod 2012 wurde sein Atelier in Reutlingen durch Hagelschlag fast vollständig zerstört. Einige Bilder blieben erhalten und offenbaren einen Meister geheimnisvoller Farbigkeit in Dünungen von Dunkelgrün und tiefem Violett, in großzügiger Geste expressiv auf die Leinwand aufgetragen.

Matthias Mansen, 1958 geboren, stellte unter anderem in der National Gallery of Art in Washington aus und lebt in Berlin. Seine druckgrafischen, überaus ästhetischen Arbeiten sind zeitlos. In seinen Holzschnitten bewahrt der Künstler die Balance zwischen Abstraktion und Figuration und lässt den Betrachter ahnen, dass im Rhythmus der Suiten und verborgen unter dem Tarnkleid ein ganzer Kosmos der Bilder lebt, der sich nicht auf den ersten Blick zeigt.

Susanne Mansen ist die Jüngste im Bunde und begeistert mit einem illustrativen Bestiarium liebenswerter Fabel- und anmutiger Mischwesen. Ihre Bilder erzählen fantasievolle Geschichten von stachligen Gesellen, von Ameisenbär, Gürteltier und Giftpilz, die nicht nur auf der Leinwand tanzen. Denn die Künstlerin arbeitet auch plastisch. Doch mehr wird nicht verraten – man sehe und staune selbst.