Führungswechsel beim Musikverein Rindelbach

Auf einige schöne musikalische Ereignisse hat der Musikverein Rindelbach bei seiner Hauptversammlung in der Jagsttalschenke zurückgeblickt.

Dirigent Steffen Ruck erinnerte vor allem an das Gemeinschaftskonzert beim Jubiläumsabend des Männergesangsvereins Eigenzell sowie an das Jahreskonzert des Musikvereins. Auch in diesem Jahr warteten viele musikalische Höhepunkte, die einiges an Probenarbeit verlangten.

Schriftführerin Lena Hilsenbek nannte in ihrem Rückblick das Konzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm in der Rundsporthalle mit vielen Besuchern, die Ausflüge und das Probenwochenende. Es folgten die Berichte von Kassiererin Stefanie Banthin und der Kassenprüfer.

Der zweite Vorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalb, Roland Haag ehrte dann langjährige Mitglieder. 10 Jahre im Orchester sind Marianne Schneider und Harry Weingart.

20 Jahre musizieren Stefan Hauber, Christian Ilg und Florian Ilg, 25 Jahre Melanie Töpfl. 40 Jahre spielt Vorsitzender Stefan Hirschle im Orchester. Hermann Ruck, der schon 55 Jahre dabei ist, wurde zum Ehrenmusiker ernannt.

Für aktive und passive Mitgliedschaft geehrt wurden: 25 Jahre Stefanie Banthin, Lena Hilsenbek, Stefan Hauber, Stefanie Kelm und Andreas Ruck. Für 40 Jahre Christine Kelm. Für 50 Jahre Harald Hilsenbek, Josef Köder und Kurt Stegmaier. Für 70 Jahre Franz Stelzer.

Treue fördernde Mitglieder sind seit zehn Jahren Beate Eiberger und Joachim Eiberger, seit 20 Jahren Barbara Feith, Zita Fuchs, Stefan Haller, Alois Ilg, Hans-Jürgen Jäger, Manfred Roth, Maria Schlichtherle, Georg Schmuck und Manfred Stegmeier, seit 25 Jahren Magdalena Blattner, Heinz Brenner, Hedwig Eiberger, Patrick Kirsch, Matthias Luz und Sabine Nielsen geehrt, seit 30 Jahren Uwe Homolka und Anne Wagner, seit 40 Jahren Erika Hirschle, seit 50 Jahren Erika Fuchs, Hans Fuchs, Josef Fuchs, Helmut Linder, Otto Müller, Anton Schmid, Irmgard Steidle, Regina Thal und Raimund Antis, seit 60 Jahren Eberhard Schlosser.

Ortsvorsteher Arnolf Hauber lobte den Musikverein Rindelbach als ausgezeichneten Repräsentanten der Ortschaft.

Bei den Wahlen stellte sich Vorsitzender Stefan Hirschle nach acht Jahren nicht mehr zur Wiederwahl. Nachfolger wurde Reiner Gruber. Schriftführerin bleibt Lena Hilsenbek, im Ausschuss sind Christian Ilg und Tobias Fuchs für die Musiker und Eugen Ginz für die passiven Mitglieder. Marianne Schneider schied nach zehn Jahren aus dem Ausschuss aus. Für sie kommt Manuela Leese. Kassenprüfer sind Stefan Hirschle und Rainer Wagner.

Reiner Gruber berichtete über die Jugendarbeit und freute sich, dass vom Erlös des Konzerts mit dem Heeresmusikkorps einige Instrumente angeschafft werden konnten, die nun interessierten Kindern zur Verfügung gestellt werden können. Er gab sein Amt an seine Nachfolgerinnen Conny Gröger und Vanessa Burger ab, um sich voll auf das Amt des Vorsitzenden konzentrieren zu können.

Abschließend bedankte sich Stefan Hirschle bei allen Mitgliedern und freute sich auf ein neues ereignisreiches Jahr.