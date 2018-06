Führung im Weleda Heilpflanzengarten

Am Freitag, 6. Juli, organisiert der Kneipp-Verein eine Fahrt zur Weleda in Schwäbisch Gmünd. Bei der Führung durch den Heilpflanzengarten wird die Entwicklung der Arzneimittelherstellung vorgestellt. Die Teilnahme kostet 10 Euro plus Fahrkostenbeteiligung. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Abfahrt ist um 13 Uhr am Schießwasen, Rückkehr gegen 18 Uhr.

Anmeldungen sind unter der E-Mail: info@kneipp-verein-ellwangen.de oder telefonisch unter 07961 / 959153 möglich.