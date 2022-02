Extremsportler sammelt 16 000 Euro

Der Ellwanger Extremsportler Andreas Wolpert hat im Sommer 2021 den virtuellen „Swissman Xtreme Triathlon“ auf der Ostalb absolviert. Gemeinsam mit dem Verein Unterwegs gegen Krebs (UgK) nutzte er diesen Wettkampf, um Spenden für den Kinderhospizdienst Ostalb zu sammeln. An Silvester 2021 endete die Spendenaktion mit der stolzen Summe von 16 000 Euro. In Aalen hat Wolpert nun den symbolischen Spenden-Scheck überreicht.

Für Wolpert war es nicht die erste Teilnahme am Swissman Extrem-Triathlon. 2014 stand er schon einmal am Start. Auch damals nutzte er seinen Wettkampf, um gemeinsam mit UgK über 6000 Euro an Spenden zu sammeln. 2021 bot sich für Wolpert die Gelegenheit den Swissman in heimischem Gelände rund um Ellwangen zu absolvieren. Coronabedingt hatte der Veranstalter den Wettkampf virtuell ausgelobt. Gefordert war ein kompletter Triathlon mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Die Zusatzaufgabe von 5500 Höhenmetern machte daraus einen Extremtriathlon. Gemeinsam mit UgK-Vorstand Dr. Simon Haug organisierte und bewarb Wolpert seinen Wettkampf als Spendenaktion zugunsten des Kinderhospizdiensts Ostalb.

Unterstützt von UgK-Mitgliedern, regionalen Sponsoren und persönlichen Freunden sprang Wolpert am 10. Juli 2021 um 6 Uhr morgens für die Schwimmstrecke in den Kressbachsee. Für die anschließende Radrunde pendelte er mehrfach zwischen Ellwangen und Ellenberg. Beim abschließenden Marathon zwischen Schloss und Schönenberg wurde er von mehreren Freunden begleitet. „Der Marathon war richtig hart und forderte den Kniegelenken und den Oberschenkeln alles ab“, erinnert sich Wolpert an das Finale.

Der Verein UgK tritt seit vielen Jahren regelmäßig mit außergewöhnlichen sportlichen Leistungen in Erscheinung und nutzt diese, um Spenden für soziale Zwecke zu sammeln. Der Anfang war ein Triathlon rund um den Ostalbkreis. Hinzu kamen mit den Jahren unter anderem der Triathlon rund um Baden-Württemberg, Berlinmarathon, Transalpin-Run, Ostalb Sportacus und vieles mehr. Regelmäßig unterstützt UgK Typisierungsaktionen für potentielle Stammzellspender. Da die Vereinsmitglieder nicht nur im Ostalbkreis, sondern aktuell europaweit zuhause sind, gibt es auch Aktionen außerhalb vom Ländle. Vorneweg die größte studentische Typisierungsaktion an der Uni Würzburg. So fand auch ein Teil der Spenden für die Swissman-Aktion den Weg von außerhalb nach Ellwangen und Aalen.

Zur Scheck-Übergabe trafen sich Andreas Wolpert und Lothar Schiele von UgK mit Alexandra Schütz und Gerda Prasser vom Kinderhospizdienst Ostalb. „Ich bin überrascht und glücklich über die hohe Spendensumme“, freute sich Wolpert und bedankte sich bei allen Helfern, Sponsoren und Spendern, die das ermöglichten. Gleichfalls erfreut waren Schütz und Prasser, die berichteten, dass die Spende unter anderem für die Ausbildung in der ehrenamtlichen Trauerbegleitung verwendet werde. Auch die Angebote für trauernde Kinder und für betroffene Familien werden aus Spenden finanziert. Durch Patenschaften gibt es Unterstützung direkt in den Familien. Treffen in Trauergruppen für Kinder stehen ebenso auf dem Programm wie begleitete Freizeiten für ganze Familien. Mit „allergrößter Hochachtung vor der sportlichen Leistung von Andreas Wolpert und sehr großer Freude über den tollen Spendenbetrag“ bedankten sich Alexandra Schütz und Gerda Prasser für die Unterstützung ihrer Arbeit.