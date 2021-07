Experte rechnet nicht mit neuem Hochwasser an der Jagst

Der Wasserverband Obere Jagst hat am Mittwoch Entwarnung gegeben. Auch, wenn das nächste Tief im Anmarsch sei, rechnet man hier nicht mit einem neuerlichen Hochwasser am Freitag oder Samstag. Wie der Betriebsleiter des Wasserverbands, Josef Genter, auf Nachfrage erklärt, spreche aktuell alles dafür, dass die Ostalb dieses Mal von Hochwasser verschont bleibt. „Es sind für uns aktuell Niederschlagsmengen von fünf bis zehn Litern pro Quadratmeter vorhergesagt. Das Wasser fällt zwar auf gesättigte Böden, trotzdem sollte das zu keinerlei Problemen führen. Das sind ganz normale Niederschlagsmengen. Die Pegel unserer Flüsse werden nur leicht steigen, das besagen auch die neuesten Prognosen der Hochwasserzentrale“, sagt Gentner, der deshalb fest davon ausgeht, dass in den kommenden Tagen keine Schwimmeinlagen auf dem Schrezheimer Sportplatz möglich sein werden. Zur Erinnerung: Auf dem neuen Schrezheimer Trainingsplatz hatte ein Fußballer am vergangenen Wochenende nicht gekickt, sondern gebadet. Ein Video davon, ging im Netz viral und ist auch über die Homepage unserer Zeitung noch abrufbar. Wie Gentner in diesem Zuge noch anmerkt, wäre aber auch eine andere Wetterlage mit mehr Niederschlägen noch zu händeln. Die Staubecken seien derzeit keineswegs komplett vollgelaufen, da gebe es noch reichlich Aufnahmekapazität. „Wir sind auf das nächste Hochwasser in jedem Fall vorbereitet“, unterstreicht der Betriebsleiter des Wasserverbands Obere Jagst mit Nachdruck.