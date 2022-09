Exkursion mit dem Jäger durch den Wald

In Wald und Flur bei Sonnenschein, Blitz und Donner sowie Platzregen wagten es 22 Kinder Ende August in Begleitung von erfahrenen Jägerinnen und Jäger mit ihren Jagdhunden in das Revier Reinhold Wanka in Seitsberg. Der Ausflug war Teil des Ferienprogramms der Jägervereinigung.

Mit großen Augen wurde der bewohnte Fuchs-/ Dachsbau begutachtet und erklärt. Die Teilnehmer konnten zudem auch einmal auf einen Hochsitz steigen und schauen was da wohl zu sehen ist. Exponate wie Stockente oder Krickente wurden in Augenschein genommen und verglichen und beim Tierfelle streicheln durften die Kinder raten, welches Tier es war. Da die Drohnenarbeit immer wichtiger für die Jäger wird, wurde mit Hilfe der Drohne die Kitzrettung simuliert, heißt es in einem Bericht der Veranstalter.

Nach der Ankunft beim Albvereinshaus gab es gemütliches Grillen mit Rehwürstchen und die Kinder wurden anschließend mit den Jagdhörnern verabschiedet.