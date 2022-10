Existenzkampf: Rollers vor dem Aus

Ein Basketball-Training muss zweifelsfrei nicht immer Spaß machen. Keinen Spaß macht es auf jeden Fall, wenn man keine Teamkollegen hat. So ist es aktuell bei den Rollstuhlbasketballer des TSV Ellwangen. Zumindest fast. Die Gründe sind vielfältig: Corona-Pandemie, Krankheit und fehlender Nachwuchs. Die Konsequenz: ein Hilferuf und die Hoffnung auf neue Spieler. Sonst droht vermutlich bald schon das Ende für die Rollers von der Jagst.

Erwin Wallkum ist mit 65 Jahren mittlerweile der älteste Spieler, der aktuell für die Ellwanger in der Buchenberghalle auf Korbjagd geht und er ist es, der sich mit einem Aufruf an die Medien wendet. „Wir brauchen dringend neue Spieler“, sagt er klar und deutlich: „Sonst schläft die Sache irgendwann ein.“ Sechs bis sieben Spieler sind aktuell noch mit dabei. Fehlen zwei Spieler, muss das Training unter der Leitung von Martin Fürst abgesagt werden.

Die Rollstuhlbasketball-Abteilung bestehe seit über 40 Jahren und helfe Rollstuhlfahrern, beziehungsweise Behinderten, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Auch psychisch ist dieser Sport eine wertvolle Hilfe. Doch jetzt sieht es denkbar schlecht aus und es geht um die Existenz. „Es macht keinen Spaß, wenn man mit beispielsweise vier Leuten trainiert“, spricht Wallkum ein großes Problem seiner Abteilung deutlich an. Außerdem fehlt seit der Pandemie auch das Ziel. Schließlich ist der Ligabetrieb seither in weite Ferne gerückt und wurde 2020 aufgrund der Pandemie abgebrochen. Bei so wenig Spieler sei dieser ohnehin kein Thema. Den Spielern, die nicht mehr mit von der Partie sind, macht er keinen Vorwurf. „Die haben alle ihre Gründe und die sind vielschichtig“, so der leidenschaftliche Sportler weiter. „Eigentlich ist es ja gut, wenn nicht weitere Menschen auf den Rollstuhl angewiesen sind“, sagt Wallkum. Doch bei den Rollers könne man auch als sogenannter „Fußgänger“ (ohne jegliche Einschränkung) mitspielen. „Das wissen viele gar nicht.“ In vielen Teams seien diese Spieler, die besten Spieler. Damit es allerdings fair zugeht, werden alle Spieler mit sogenannten Punkten bedacht. Ein Spieler ohne Einschränkung bedeutet in diesem Ranking 4,5 Punkte. Die Anzahl von 14,5 Punkten darf dabei von keinem Team, bestehend aus jeweils fünf Spielern, überschritten werden. So ist die Chancengleichheit gegeben.

Zudem können im Amateur- und Hobbybereich Frauen und Männer gemeinsam im gleichen Team spielen. Wer gerne einmal mit den Rollers trainieren möchte, der braucht dafür nicht viel. „Rollstühle können vor Ort ausgeliehen werden.“ Eine gewisse Fingerfertigkeit und keine Einschränkung beim Werfen und Fangen mit den Armen und Händen seien fast die einzigen Voraussetzungen, um beim Training am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr in der Ellwanger Buchenberghalle mitwirken zu können. Wichtig ist Wallkum auch: „Es werden keine sportlichen Höchstleistungen verlangt und die Verletzungsgefahr ist eher gering.“ Es geht eben um den Spaß am Sport und weniger um die ganz große Basketballkunst. Auch Rollstuhlfahrer, die bislang noch nichts mit Rollstuhlbasketball zu tun hatten, können daher am Training teilnehmen.

Bei Arbeitsunfällen wird der spezielle Basketballrollstuhl etwa von der Berufsgenossenschaft finanziert und auch die Fahrten zum Training werden ersetzt. „Die finanzielle Seite kann auch oftmals eine Hemmschwelle sein. Wir haben viele Spieler, die nicht direkt aus Ellwangen kommen und daher auf die Spritkosten schauen müssen. Wenn jemand 30 Kilometer zum Training fahren muss, ein geringes Einkommen hat und es nicht ersetzt bekommt, dann hat er natürlich ein Problem“, gibt Wallkum unumwunden zu. Manchmal allerdings ist es auch die Altersstruktur im Team. „Wir hatten mal einen jüngeren Probespieler, der hat nach einem Training bereits wieder aufgegeben.“ Ein möglicher Grund für Wallkum: „Der Jüngste bei uns ist 53 Jahre alt.“ Es fehlt eben der Nachwuchs. Zwar bringt Max Niedermüller regelmäßig Jugendliche von der Konrad-Biesalski-Schule Wört mit. Doch eine Dauerlösung für eine Aufnahme des Spielbetriebs sei das laut Wallkum nicht. Dazu müssten diese eigenständig zum Training oder den Spielen anreisen können. „Irgendwann verliert man eben dann auch die Lust.“ Noch ist das Ende der Rollers nicht besiegelt. Allerdings muss sich bald etwas ändern. Vielleicht helfe der Aufruf, so die Hoffnung. Mal sehen.