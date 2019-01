Exhibitionist zeigt sich am Ellwanger Bahnhof

Ein 45-jähriger Exhibitionist hat am Donnerstagvormittag am Ellwanger Bahnhof sein Unwesen getrieben. Der Mann hatte sich in der Nahe des Toilettenhauses hinter einer Frau postiert, dabei seine Hose geöffnet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Eine 47-Jährige, die die Szene beobachtet hatte, sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an, der sich darauf hin in Richtung Fahrkartenautomat verzog. Die hinzugerufene Polizei konnte den 45-Jährigen wenig später am Busbahnhof festnehmen.