Wie jetzt erst bekannt wurde, hat am Freitag, 17. August, ein unbekannter zwei siebenjährige Mädchen belästigt.

Der Mann sprach die Mädchen um kurz nach 15.30 Uhr im Schenkensee-Freibad an. Er lockte sie anschließend in den Bereich der abgelegenen Umkleidekabinen bei den Wert-Schließfächern und zeigte dort seinen Penis vor. Die Mädchen gingen anschließend zu ihren Eltern und berichteten den Vorfall. Der Unbekannte konnte im Freibad aber nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wird zwischen 20 und 40 Jahre alt beschrieben, war zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und sprach gutes Deutsch ohne Auffälligkeiten. Er hatte zudem kurze braune Haare und trug schwarze Badeshorts mit einer weißen Aufschrift an der Seite.

Die Kripo Schwäbisch Hall hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0791/4000 um weitere Hinweise auf den Mann. Dieser wurde eventuell mit den Mädchen im Bereich der Umkleiden gesehen. Zum Zeitpunkt des Ansprechens hielten sich die beiden Mädchen zusammen mit einigen anderen Gästen im Eingangsbereich des Freibades auf, da dort der Rettungsdienst im Einsatz war.