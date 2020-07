Eva Gentner stellt im Atelier Knoedler aus

Mit einer Vernissage von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, eröffnet die Karl-Heinz Knoedler-Stiftung die Ausstellung „Silent Spring“ der Mannheimer Künstlerin Eva Gentner.

Die Künstlerin wird über das Wochenende durch die Ausstellung führen, die während ihres Artist-in-Residence-Aufenthalts im März und Mai im ehemaligen Atelier von Karl Heinz Knoedler im Schloss Ellwangen entstanden ist. Die gezeigten Arbeiten beschäftigen sich mit künstlerischer Freiheit, dem Wert der Kunst und deren Vergänglichkeit. Die Ausstellung umrahmt ein Online-Programm. Ihren Aufenthalt hat Eva Gentner in kurzen Videos dokumentiert, die über die Internetseiten der Künstlerin (www.evagentner.de) und der Karl-Heinz Knoedler-Stiftung (www.khknoedler.de) abrufbar sind.

Eva Gentner, geboren 1992 in Ellwangen, lebt und arbeitet in Mannheim. Ihre Werke entstehen hauptsächlich situativ und konzeptionell, sind meist vergänglich, ortsbezogen und subtil politisch. Die Künstlerin stellte unter anderem in London, Thessaloniki, Ruvo di Puglia und San Diego aus.