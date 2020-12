Eugen Maile geht in den Ruhestand

Der pflegerische Standortleiter der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Eugen Maile wird im Dezember in den Ruhestand gehen. Damit endet Mailes über 40-jährige Laufbahn, die er fast ausschließlich der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik gewidmet hat.

Mit 21 Jahren begann Maile 1979 seine Berufsausbildung zum Krankenpfleger am damaligen Kreiskrankenhaus Ellwangen. Nach einem Beschäftigungsjahr in Heidenheim kehrte er 1983 als Anästhesiepfleger an die Ellwanger Klinik zurück. Im Herbst 1988 übernahm er die erste Leitungsfunktion als Leitender Krankenpfleger der Inneren Abteilung. Im April 2002 folgte dann die Ernennung zur Stellvertretenden Pflegedienstleiter. Seit 2018 stand Maile schließlich an der Spitze der Pflege und gehörte zusammen mit Berthold Vaas und Dr. Andreas Prengel der Standortleitung an.

In seine Dienstzeit fallen die über 16 Jahre andauernden Umbaumaßnahmen und komplette Erneuerung der der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in ein modernes Gesundheitszentrum mit Fertigstellung im Juli 2012. Die Ellwanger Klinik hat er in den vergangenen vier Jahrzehnten in all ihren Entwicklungen mit geprägt. Unzählige Projekte innerhalb der Klinik gehen auf Maile zurück.

Wie es in einer Pressemitteilung der Kliniken Ostalb heißt, verliere das Ellwanger Krankenhaus mit Eugen Maile „einen langjährigen Weggefährten, Impulsgeber und verlässlichen Partner, der das Herz am rechten Fleck hat. Die Verbindung zur Klinik werde aber weiter bestehen. Denn: Mailes Frau Bettina arbeitet nach wie vor in der Inneren Medizin und leitet dort den Funktionsdienst.