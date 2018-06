Essen brennt an – Feuerwehr rückt aus

Die Ellwanger Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einem Einsatz in die Goldrainstraße ausgerückt. Hier war gegen 13.42 Uhr ein Küchenbrand gemeldet worden. Die Einsatzkräften gingen zunächst davon aus, dass sich noch ein Mensch in der völlig verqualmten Wohnung befindet, was sich nach der Türöffnung zum Glück nicht bewahrheitete. Grund für den Qualm in der Wohnung war Essen, das in einem Topf angebrannt war. Die Feuerwehrleute musste nicht löschen, sondern nur den Topf vom Herd nehmen und danach lüften Verletzt wurde bei dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen niemand, auch über Sachschäden ist nichts bekannt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.