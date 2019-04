Es tut sich was in Sachen Bahnschalter

Ellwangen hat einen Schalter im Bahnhof, an dem dem Kunden Fahrkarten kaufen und sich beraten lassen können. Betrieben wird er von der Firma Fahrbus. Auf der Kippe stand der Servicepoint, weil es bisher noch keine Vereinbarung für den Fahrkartenverkauf mit Go Ahead gibt.

Die Firma übernimmt im Juni den Bahnverkehr von Stuttgart über Aalen und Ellwangen nach Crailsheim. Go ahead verkauft zwar Fahrkarten in einem Reisebüro in Ellwangen, aber nicht im Servicepoint im Bahnhof. Ohne diese Einnahmen wäre der Schalter gefährdet, weil Einnahmen wegbrechen, und für Kunden nicht mehr so interessant, weil sie nicht alle Fahrkarten bekommen.

Dass nicht nur Stadt und Fahrbus an einer Zusammenarbeit interessiert sind, sondern auch die Firma Go Ahead selbst, hat gestern deren Sprecher Erik Bethkenhagen bestätigt. Er gehe davon aus, dass eine Vereinbarung zu Stande komme. Die Gespräche liefen kontinuierlich, die Seiten hätten sich einander angenähert. Womöglich könne eine Vereinbarung schon Ende der Woche unterschrieben werden, auch wenn Go Ahead nicht so viel Prozente für den Fahrkartenverkauf bezahlen könne, wie die Bahn. Man sei in Deutschland eben noch ein kleines Unternehmen.