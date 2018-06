„Es sind im weitesten Sinne Ellwanger Geschichten“

„Vermutlich wäre alles völlig anders verlaufen, wenn Christine an jenem Morgen ihre Sachen nicht in aller Hektik gepackt hätte …“ So beginnt das offene Werk „Eine Stadt schreibt ein Buch“, das noch viele Ellwanger Ko-Autoren sucht. Bislang haben sich an dem Buchprojekt, dessen „Geburtsstunde“ der 26. April war, acht Autoren beteiligt, 14 Kapitel wurden zwischenzeitlich geschrieben.

„Wir sind sehr zufrieden, wie das Projekt angelaufen ist“, sagt Jürgen Schäfer, der Integrationsbeauftragte der Stadt. Das Buch soll die Stadt in ihrer Geschichte und ihren Geschichten lebendig und plastisch werden lassen.

Die Französin Christine hat sich verfahren, landet aufgrund einer Autopanne in Ellwangen und muss dort tagelang auf ein Ersatzteil aus Frankreich warten. So beginnt die Geschichte. Die Städtepartnerschaft mit dem französischen Langres wird thematisiert, auch eine fiktive Begegnung der Protagonistin Christine mit der russlanddeutschen Natascha, die in Russland in der Schule sehr unter den Beschimpfungen als Faschistin und Deutsche litt und mit ihren Eltern als Zwölfjährige nach Ellwangen kam, findet Platz in dem Buch, in dem es auch um Heimat und Identitätsfindung geht.

„Ich sehnte mich danach, endlich in meiner Heimat Deutschland ohne Ausgrenzung leben zu können“, sagt Natascha, die bei Ellwangern auf viel Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft getroffen ist, aber auch vereinzelt als „Russin“ betitelt wurde. Und da ist die Geschichte über eine 87-jährige Heimatvertriebene aus Niederschlesien, die es von der Kuhstallmagd zur erfolgreichen Grund- und Hauptschullehrerin in Ellwangen gebracht hat. Zwei Auszubildende des Ellwanger Rathauses haben die Pensionärin mit einem Diktiergerät interviewt.

Ellwangen will die erste Stadt in Baden-Württemberg und die achte in der Bundesrepublik Deutschland sein, die das Gütesiegel „Stadt gegen Rassismus – Stadt mit Courage“ erhält. „Es müssen mindestens 70 Prozent der Mitglieder der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und Vertreter der Vereine und Organisationen eine Selbstverpflichtung unterzeichnen“, erklärt der Integrationsbeauftragte der Stadt, Jürgen Schäfer: „Gelingt dies der Stadt Ellwangen, wird die Integrationsministerin Bilkay Öney Projektpatin werden.“ Ein Mosaikstein dieses Vorhabens sei das Projekt „Eine Stadt schreibt ein Buch“, das noch Mitstreiter sucht.

„Ich glaube, dass es in Ellwangen noch viel Potenzial für Geschichten gibt. Es gibt Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in dieser Stadt leben, es gibt einen guten Nährboden, dass dieses Buch weiter wachsen kann“, motiviert Claudia Sünder vom Lokalen Bündnis für Familie Ellwangen die Bevölkerung zum Mitmachen, und blickt zurück auf die bisherigen Kapitel: „Es sind im weitesten Sinne Ellwanger Geschichten, mit viel eigener Biografie und mit viel Fantasie.“ Bisher hat Claudia Sünder noch den Eindruck, dass es Hemmschwellen gibt: „Man traut sich nicht.“

„Wir haben mit dem Buchprojekt bewusst sagen wollen, dass Integration auch einen kulturellen Aspekt hat“, unterstreicht Claudia Sünder den Integrationsbeitrag. Heimat habe auch mit Identifikation und Lebensqualität zu tun: „Da spielt Kultur eine große Rolle.“

Zum Einsatz kommen sollen auch Minireporter von Ellwanger Schulen, die Interviews mit Personen machen, die sich im Umgang mit Schreiben und dem Computer schwertun. „Die Minireporter werden auch im Türkischen Kulturverein unterwegs sein, wenn es dort Meldungen gibt“, erklärt Claudia Sünder. Wer einen Minireporter braucht, könne sich im Rathaus melden.

Und wann ist das Buch fertig? „Das Buch wird selber wissen, wann es fertig ist“, sagt dazu Claudia Sünder: „Schlimmstenfalls wird es ein Brockhaus, ein Sammelband.“

Jeder Autor hat 48 Stunden Zeit, die Geschichte im Buch inhaltlich fortlaufend weiter zu erzählen. Seinen Beitrag darf er auch mit Bildern oder Illustrationen bereichern. Betreut und literarisch unterstützt wird das Buch von der Ellwanger „Buchstützerin“ Diana Scherer.

Weitere Informationen zum Projekt „Eine Stadt schreibt ein Buch“ finden Sie unter der Homepage www.ellwangen-ohne-rassismus.de .