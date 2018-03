Es kommen mehr Gäste nach Ellwangen

Ein leichtes Plus bei den Gästeankünften, aber ein kleines Minus bei den Übernachtungszahlen verzeichnet die Beherbergungstatistik für Ellwangen für 2014. Vorgestellt hat sie Ursula Hülle im Kulturausschuss. Die gute Nachricht: In diesem Jahr gehen die Zahlen nach oben.

48751 Gästen sind 2014 in Ellwangen angekommen, das ist laut Hülle ein Plus von 2,23 Prozent. 95553 Übernachtungen wurden gezählt, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein kleiner Rückgang von 1,13 Prozent. Wobei in diese Zahl nur Beherbergungsbetriebe mit mehr als neun Betten einfließen. Die tatsächliche Zahl der Übernachtungen dürfte also höher liegen.

7145 Gäste kamen aus dem Ausland, das sind neun Prozent mehr als 2013, 15172 blieben über Nacht, das entspricht einem Plus von 6,18 Prozent. Im Durchschnitt bleiben die Besucher zwei Tage in der Stadt, sagte Hülle. Diese Zahl sei seit Jahren mehr oder weniger konstant. Doch auch hier scheint sich 2015 der Trend zu drehen, die Aufenthaltsdauer verlängert sich.

Wichtig für den Tourismus in Ellwangen sind die Stadtführungen. Sie wurden gut angenommen, sagte Hülle im Kulturausschuss. 272 Führungen waren es insgesamt, 6112 Personen ließen sich bei allgemeinen und Themenführungen die Geschichte der Stadt näher bringen. Eine eher kleine Rolle spielen dabei die Neubürgerführungen, bei denen den angehenden Ellwangern die Stadt unter dem Aspekt gezeigt wird, wo sie was finden. Dreimal im Jahr gibt es dieses Angebot, im Schnitt kommen 15 bis 20 Personen.

1552 Männer, Frauen und Kinder sind im vergangenen Jahr mit der Droschke durch die Stadt gefahren. Anders als früher kämen die Kunden inzwischen fast alle von auswärts, sagte Hülle. Das Angebot sei eine tolle Sache. Allerdings sehe es bei den Sponsoren etwas mau aus.

Radeln und Wanden sind hoch im Kurs

Radeln und Wandern ist bei den Touristen nach wie vor beliebt, vor allem das neue Wanderwegenetz Ellwangen, Rindelbach, Schrezheim spreche die Gäste an.

Um Gäste wird bei Touristikmessen wie der CMT in Stuttgart geworben, aber auch mit dem neuen Stadtprospekt und Stadtflyer oder im Internet auf der Homepage der Stadt, zum Beispiel mit Panoramabildern von Fuchseck, Schloss und Schönenberg oder dem neuen Imagefilm. Der zeigt derzeit nur touristische Ziele, soll laut Oberbürgermeister Karl Hilsenbek noch um einen gewerblichen Teil ergänzt werden und um einen Sequenz über den Marktplatz, wenn der Umbau abgeschlossen ist.

Panoramatour und Imagefilm finden sich auf der Homepage der Stadt Ellwangen unter unter dem Stichwort Ellwangen für Gäste, Sehenswertes.