Es ist Zeit für Kohl

In Zeiten von Corona bietet der Kneipp-Verein Ellwangen in den kommenden Wochen in der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ regelmäßig Gesundheitstipps an. Heute greift der Verein das Thema Ernährung auf und wirbt für Wintergemüse.

Sebastian Kneipp war überzeugt, dass diejenigen Lebensmittel, die vor Ort wachsen, für die Menschen am besten geeignet sind. Auch in den kalten Wintermonaten sind in Deutschland viele Gemüsesorten aus heimischem Anbau frisch erhältlich: Beispielsweise Wirsing, Rosenkohl, Schwarzwurzel, Grünkohl oder auch Lauch. Die Kälte macht diesem Wintergemüse kaum etwas aus. Bei einigen Sorten sorgt der Frost sogar dafür, dass Stärke in Zucker umgewandelt wird – was sich positiv auf den Geschmack auswirkt.

Unter dem heimischen Wintergemüse sticht besonders das Kohlgemüse hervor. Es enthält wichtige Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe sowie Spurenelemente, vor allem Eisen, Phosphor und Mangan. Kaum zu glauben, aber wahr: Der Vitamin-C-Gehalt von Rosenkohl ist doppelt so hoch wie der von Orangen. Weitere wichtige Inhaltsstoffe von Winter- bzw. Kohlgemüse sind die sogenannten Glucosinolaten (Senföle), die auch für den typischen Geschmack verantwortlich sind. Diese sekundären Pflanzenstoffe hemmen das Wachstum von Krankheitserregern und wirken antimikrobiell – besonders bei Infekten der Atemwege und der Harnblase. Die präventiven und gesundheitsfördernden Eigenschaften beruhen auch auf einer Stärkung und Aktivierung des Immunsystems und dazu ergibt sich eine leicht entzündungshemmende Wirkung.

Kneipp ging es beim Essen aber nicht nur um die Gesundheit. Der Priester und Naturheilkundler hat beim Thema Ernährung nichts verboten – nur das Übertreiben. Was ihm auch wichtig war: das Ritual des Speisens, das Zusammensetzen am Tisch. Genuss, Freude, Ruhe und Zeit gehörten für ihn ebenso zu einer gesunden Mahlzeit wie frisches Gemüse, Obst und Kräuter.

Zum Abschluss eine Rezeptidee für eine Wirsing-Möhren-Pfanne mit Reis für 4 Personen. Die Zutaten dafür sind: 200g Naturreis, ein Wirsing, drei Karotten, 250 Milliliter Brühe, 200 Milliliter Sahne (alternativ: Kokosmilch), eine Bio-Zitrone, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer, Parmesan und Olivenöl.

Die Zubereitung: Kohlkopf waschen, die äußeren Blätter entfernen, klein schneiden. Karotten in dünne Scheiben schneiden. Den Reis waschen, im Wasser mit etwas Salz ca. 15 Minuten köcheln lassen, dann abgießen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Karotten und Wirsing dazugeben, kurz anbraten. Mit Salz und Kreuzkümmel würzen und einem Schuss Brühe ablöschen. Alles aufkochen lassen und die Sahne (Kokosmilch) hinzufügen. Unter Rühren etwas einkochen lassen. Zitrone waschen und etwas Schale über das Gemüse geben, einen Schuss Zitronensaft hinzufügen. Nach fünf Minuten Garzeit, den Reis in die Pfanne geben, unterrühren und fertig! Zum Servieren etwas frisch geriebenen Parmesan dazugeben.