Es ist wieder Gottesdienst in Josefstal

Nachdem zuletzt rund 100 Personen der Einladung gefolgt sind, feiern die Comboni-Missionare zusammen mit der Weggemeinde in Josefstal am Sonntag, 12. Juli, wieder Gottesdienst. Auch diesmal wird die Messe im Freien stattfinden. Beginn ist um 19 Uhr. Bei Regen muss der Gottesdienst ausfallen. Noch immer ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese ist bis Freitag, 10. Juli, um 12 Uhr per E-Mail unter ellwangen@comboni.de oder alternativ telefonisch von 7.30 bis 12 Uhr unter Telefon 07961 / 90550 möglich.

Dabei sollten Name, Anschrift und Telefonnummer angegeben werden. Wer zusammen mit Partner, der ganzen Familie oder weiterer in Haushaltsgemeinschaft lebenden Personen kommt, gibt alle Namen an. Dies erleichtert auch, die Plätze vorzubereiten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen.